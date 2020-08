FOTO:Druga etapa bo že pokazala, kdo ne bo zmagal na letošnjem Touru

Padci so zaznamovali včerajšnj o etapo. FOTO: AFP

Je danes enkratna priložnost za Mateja Mohoriča?

Roglič v vlogi patrona. FOTO: Stephane Mahe/Reuters

Predvidevanja

FOTO: Marco Bertorell/ AFP

Nosilci majic v drugi etapi



Današnja etapa

Profil današnje 2. etape. FOTO: Graphic News/Delo

S spremljanjem v živo začnemo ob 14:00

V drugi etapi letošnje francoske pentlje bomo že lahko videli, kdo ima resen namen biti med deseterico ne Elizejskih poljanah čez tri tedne. Trije kategorizirani klanci, od tega dva 1. kategorije, bodo prav gotovo slekli »rumenega« Aleksandra Kristoffa, ki je včeraj ugnal vso šprintersko elito.»Presrečen sem, da sem pri 33-letih oblekel rumeno majico, pa tudi če samo za en dan«,« je včeraj med drugimi povedal Kristoff, poznavalci pa trdijo, da ni zastonj trpel na dirki po Dofineji in da je izredno pripravljen tudi za tako etapo, ki je na sporedu danes. Spomnimo se, da je letošnja dirka po Dofineji, ki se je končala pred štirinajstimi dnevi, bila pravzaprav enotedenski preizkus za klancarje, saj se je vseh pet etap končalo s ciljem na klanec.Današnja etapa je dolga 186 kilometrov, spada med gorske, kajti že po 63 kilometrih kolesarje čaka Col de la Colmiane, ki je na višini 1500 m, dolg je kar 16,3 kilometra, povprečen naklon je 6,3-odstoten. Drugi klanec 1. kategorije je na 99. kilometru, Col de Turini, na višini 1607 metrov, dolg je 14,9 kilometra, povprečen naklon je 7,4-odstoten. Potem sledi tretji današnji klanec, ki je na 409 metrih višine, dolg je 7,8 kilometra, s povprečnim 6,2-odstotnim naklonom. Četrti klanec je nekategoriziran, vendar čisto nič nedolžen, dolg je 5,5 kilometra, prav toliko odstoten in vrh se nahaja 9 kilometrov pred ciljem v Nici.Včeraj je sicer padel in zaostal več kot 6 minut (kljub temu so mu pripisali čas zmagovalca), vendarzelo dobro pozna okolico Nice, kajti tako kotin, večino leta preživijo prav v tem mestu. Roglič opozarja na Col de Turini, saj gre za zelo zahteven klanec in bo prav gotovo danes najpomembnejša točka dirke.Kot zanimivost lahko dodamo, da je v tej etapi med kolesarji najbolj poznan ali priljubljen Col d'Eze, tretji današnji klanec, ki je 2. kategorije. Gre za zelo zahteven klanec, ki se začne »iz morja« in se v 10 kilometrih dvigne za 500 metrov, vendar je nekaj posebnega, saj ponuja izjemne razglede na mesto in obalo. Klanec, ki je skoraj na vsaki dirki Pariz–Nica, rekord klanca je padel leta 2012, ko jedosegel čas 19 minut in 12 sekund, prejšnji rekord 19:45 je dolga leta imel Irec, ki ga lahko slišite kot strokovnega komentatorja Toura na Eurosportu. Na razvpiti Stravi ima KOM Francoz(Ag2R), ki je seveda tudi na letošnjem Touru, njegov čas je 20:09.Etapa, ki je in ni klancarska. Vse je odvisno od dirkačev, kako se je bodo lotili. Če bo slabo vreme, kot je bilo včeraj (napoved je sicer precej boljša), potem se bo scenarij »previdnosti« prav gotovo ponovil, saj so ceste v in okoli Nice zelo spolzke že ob suhem vremenu, kakšne pa so, ko so mokre, smo lahko videli včeraj. To je etapa za kolesarje »rouleurje«, ki so odlični v vseh kolesarskih prvinah, tudi tako zahtevni klanci, kot jih čakajo danes, jim ne predstavljajo velikih težav.in še cela vrsta drugih odličnih, bodo danes prav gotovo v prvih vrstah za lov na Kristoffovo rumeno majico. Med vse te spada tudiki je pred štartom Toura med vrsticami dal vedeti, da si je to etapo obkrožil že pred pripravami na letošnji Tour.Na današnji drugi etapi bo v rumeni majiciki je nosilec tudi zelene majice, vendar bo le-to nosilkot drugo uvrščeni v tej razvrstitvi (Kristoff ne more nositi dveh majic). Pikčasto majico bo danes nosil(Total Direct Energie). Bela majica bo na svetovnem plečih svetovnega prvaka(Trek Segafredo). Najboljše moštvo je Trek Segafredo, rdečo številko pa bo nosil(CCC Team).