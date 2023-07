Danes je Pogačar pomočnik rumene majice

Spremljamo v živo

13:36

Neilson Powless: »Trudil se bom zmagati na eni etapi in morda res osvojiti pikčasto majico v Parizu.«

Neilson Powless je zjutraj na vprašanje o izgubi svojega moštvenega kolega Richarda Carapaza odgovoril: »Upam, da ni preveč potrt, saj ga čaka še veliko dirk, še več Tourov v prihodnosti, mi pa bomo nadaljevali z agresivnim dirkanjem. Še vedno bomo poskušali zmagovati na etapah in osvajati točke na gorskih in letečih ciljih.«

13:33

Kot v časih Ibana Maya!



13:30

Že pred štartom Toura je glavni direktor UAE moštva Mauro Gianetti povedal, da imajo leto na dirki dva kapetana, Tadeja in Adama, predvsem zato, ker ne vedo, kako se bo čez vse tri tedne »obnašalo« Pogijevo zapestje. In ker imajo dva tako velika kalibra, imajo zdaj enega že v rumeni majici. Torej, zna biti ta računica na dirki letos še kako zanimiva. Seveda pa ne smemo pozabiti na jumbovce, ki so včeraj garali, da bi ujeli oba Yatesa, pa jim ni uspelo.

Torej le nimajo »vesoljske« ekipe, ki lahko zmaga prav vse etape na dirki. Pogačar ima danes 4 sekunde prednosti pred Vingegaardom in 18 sekund zaostanka za Adamom Yatesom, 10 sekund zaostaja za Simonom Yatesom. Nikakor pa ne smemo pozabiti tudi na 22-letnega Danca Mattiasa Skjelmoseja, ki v skupnem seštevku za Pogijem zaostaja štiri sekunde in je včeraj dokazal, da sodi med letošnje, nič kaj skrite, favorite.

13:25

Adam Yates ima pred Pogijem 18 sekund prednosti. Postavlja se zanimivo vprašanje, ali bo Pogačar dirkal, kot da Adam ni v rumenem ali pa bo zdaj spremenjen načrt dirkanja?

13:20

Ubežniki: Rémi Cavagna (Soudal Quick Step), Neilson Powless (EF Rducation Easy Post) in Boasson Hagen (Total Energies), hitro napredujejo, njihova prednost je že 4:17. Vsi trije so odlični kolesarji in lahko se zgodi, da pridejo v cilj pred glavnino ali vsaj z manjšo skupino, ki bo med sabo obračunala na klancu Jaizkibel.

13:15

Medtem v domovini oziroma na Višarjih. Precej žaljiv napis na spominski ploščici ... no, vsaj za moj okus. še dobro, da na plošči ni nobenega imena.



13:10

Brata dvojčka, prvi in drugi v skupnem seštevku Toura. Zgodovinsko!



Brata dvojčka, prvi in drugi v skupnem seštevku Toura. Zgodovinsko! FOTO: Anne-christine Poujoulat Afp

13:04

Trije ubežniki imajo že 3:32 prednosti, 180 km pred ciljem. Pogačar se v pelotonu zabava v vlogi pomočnika ...

12:59

Današnji favoriti za zmago na 2. etapi so: Wout van Aert, Mathieu van der Poel, Tom Pidcock, Julian Alaphilippe, Tadej Pogačar, Biniam Girmay, Mattias Skjelmose, Jasper Philipsen, Mads Pedersen, Neilson Powless, Marc Soler, Valentin Madouas ...

12:55

Rémi Cavagna (Soudal Quick Step), Neilson Powless (EF Rducation Easy Post) in Boasson Hagen (Total Energies) imajo že poldrugo minuto prednosti.

12:50

Beg je uspel. Trije kolesarji imajo že 50 sekund prednosti.

12:46

200 km do cilja še vedno nikomur ni uspelo pobegniti iz glavnine. Precej drugače kot pa včeraj.

12:44



12:39



12:36

Kakšen začetek Toura! Tako eksplozivne uvodne etape, kot smo jo videli v Baskiji, ni bilo že desetletja. Razpletla pa se je sanjsko za družino Yates, saj sta dvojčka Adam (UAE) in Simon (Jayco Alula) končala na 1. in 2. mestu. Tik za njima pa je bil že Tadej Pogačar (UAE), ki je odpihnil vse dvome o tem, v kakšni pripravljenosti je po zlomu zapestja prišel na vrhunec sezone, na katerem lovi svojo tretjo končno zmago. Ob tem je proti svojemu najnevarnejšemu tekmecu Jonasu Vingegaardu (Jumbo Visma) pridobil štiri sekunde.

Na 110. dirki po Franciji nič ni bilo le z običajnim uvodnim opazovanjem med velikimi tekmeci za rumeno majico, na vso moč so se udarili že v 1. etapi s štartom in ciljem v Bilbau. Vmes pa so morali v 182 km premagati več kot 3200 višinskih metrov. To je bila že prava klasična dirka po baskovskih hribih, v katerih so bili ubežniki obsojeni na neuspeh.

12:33

Prvih 40 kilometrov je ravninskih, dirka poteka severno od Vitorie-Gasteiz. Na koncu tega ravninskega sektorja, jih čaka edini današnji leteči cilj. Spomnimo se, nosilec zelene majice je tudi nosilec rumene, zato bo danes v zeleni namesto Adama, ki bo v rumenem, njegov brat dvojček Simon Yates.

12:30

2. etapa se je začela! Z napadi, kakopak!

Druga etapa je dolga 209 kilometrov s štartom v mestu Vitorio-Gasteiz, cilj pa je v San Sebastianu, kolesarjem zelo dobro poznano po španski klasiki San Sebastian, ki je vsako leto avgusta.

12:25

Zaprta vožnja je dolga 5 kilometrov.

12:20

Leta 2021 je Mohorič slavil tudi na 19. etapi od Mourenxa do Libourne. Spomnimo se z veseljem tistega tedna, saj je na 17. in 18. etapi slavil Pogačar, na 19. pa Mohorič. Tris slovenskih zmag, ki ga ne bomo nikoli pozabili!

12:15

Matej Mohorič je na današnji dan, 2. julija, 2021, zmagal na 7. etapi Toura. Etapa od Vierzona do Le Creusota, je bila dolga kar 249,1 km.

12:10

Današnja etapa je tudi najdaljša na letošnjem Touru in prav zato so med favorite za današnjo zmago uvrstili tudi Mateja Mohoriča.

12:00

Štart današnje etape bo ob 12:25.

2. etapa Tour 2023. FOTO: Infografika Delo

***

Druga etapa je dolga 209 kilometrov s štartom v mestu Vitorio-Gasteiz, cilj pa je v San Sebastianu, kolesarjem zelo dobro poznano po španski klasiki San Sebastian, ki je vsako leto avgusta.

Prvih 40 kilometrov je ravninskih, dirka poteka severno od Vitorie-Gasteiz. Na koncu tega ravninskega sektorja, jih čaka edini današnji leteči cilj. Spomnimo se, nosilec zelene majice je tudi nosilec rumene, zato bo danes v zeleni namesto Adama, ki bo v rumenem, njegov brat dvojček Simon Yates.

Po Legutiomu se bodo spustili v Arrasate, kjer se bo cesta začela valoviti, oziroma bo etapa postala hribovita Prva dva klanca si sledita praktično drug za drugim, prvi je na vrsti Col d'Udano (4,5 kilometra pri 5,1 %) potem sledi Côte d'Aztiria (2,7 kilometra pri 5,3 %).

Preostanek etape vodi od enega kratkega vzpona do drugega, vmes pa so kratki ravninski sektorji. Tisti, ki se bodo potegovali za pikčasto majico, danes jo bo nosil Neilson Powless (EF Education-EasyPost)bodo imeli do cilja obilico dela. Tretji kategorizirani klanec na današnji 2. etapi je Cote d'Alkiza (4,2 kilometra pri 5,7 %), četrti je Côte de Gurutze (2,6 kilometra pri 4,7 %). Spet moramo napisati, da je na današnji etapi spet kopica klancev, ki so težki, vendar ne sodijo v nobeno težavnostno kategorijo.

Dirka se bo verjetno »zlomila« na Jaizkibelu. To je tudi glavni vzpon na klasiki San Sebastian, ki je dolg 8,1 kilometra, s 5,3-odstotnim naklonom, kar je pristranska statistika, saj je na polovici klanca »lažni« ravninski kilometer.

Današnji odločilni klanec. FOTO: La Flamme Rouge

Po Jaizkibelu je še 16,5 kilometrov do cilja. Prva polovica se spušča, druga je dokaj ravninska, zadnje 3,5 kilometre pa se hinavsko dvigajo vse do cilja. Včeraj so morali premagati 3221 višinskih metrov, danes pa bodo morali 2900. Torej dobrih šest tisoč v dveh dneh, in potem naj kdo reče, da letošnji začetek Toura ni eden izmed najtežjih v novejši dobi dirke.

Zgodovinska zmaga bratov dvojčkov na Touru. FOTO: Bernard Papon Afp

Verjetno bo sledil enak etapni scenarij, kot smo ga že dobro vajeni na tritedenskih dirkah. Ubežniki bodo poskušali pobegniti takoj, ko bo direktor dirke Christian Prudhomme iz rdeče škode zamahnil s startno zastavico. Danes bodo napadi verjetno še hujši, saj sta moštvi Movistar in EF ostali brez svojih kapetanov, torej dirkačev za skupni seštevek. Tako Richard Carapaz, kot Enric Mas sta zaradi poškodb po padcu v prvi etapi, žal morala odstopiti z dirke. Oba sta veljala za favorita za med deseterico v Parizu.

Tako je bilo včeraj

Kaj lahko pričakujemo od Pogačarja?

Včeraj so vsi trije Slovenci srečno prišli do cilja. Tadej Pogačar je zasedel tretje mesto in bo danes majico slovenskega državnega prvaka že zamenjal z belo majico, najboljšega kolesarja, ki še ni dopolnil 25 let. Matej Mohorič (Bahrain Victorious) je včeraj malce zaostal, v cilj je prišel z drugo zasledovalno skupino, Luka Mezgec (Jayco Alula) pa je v cilj prišel z »grupettom«, torej z ostalimi šprinterji za katere je bila včerajšnja etapa malce pretežka.

Težko bi lahko predvideli, da bodo ubežniki prišli v cilj pred glavnino, vendar, če bo med njimi kak specialist za enodnevne dirke, mu bo teh pet kategoriziranih klancev pisanih na nogi.

Nesrečni olimpijski prvak Richard Carapaz je zlomil pogačico. FOTO: Benoit Tessier Reuters

Enric Mas je sodil med favorite za stopničke v Parizu. FOTO: Benoit Tessier Reuters

Pogačarjeva ekipa UAE bo kot kaže morala rumeno majico braniti od prvega dneva letošnjega 110. Toura. Adam Yates je kolesar, ki ga bo težko sleči, ne smemo pozabiti, da je v skupnem seštevku zmagal že na etapnih dirkah kot so dirka pa Kataloniji, Romandiji, Turčiji, Nemčiji in Arabskih Emiratih. Zmagal pa je tudi na klasiki San Sebastian, tako, da bo danes zagotovo užival in bil hkrati nevaren tekmec, kajti dobršnji del današnje etape poteka po trasi te španske klasike.

Tudi njegov brat dvojček Simon Yates bo v prihodnjih etapah zagotovo trd oreh. Simon je zmagal na dirki po Španiji leta 2018, slavil je tudi na etapnima dirkama Tour of Alps in na Tirreno-Adriatico. Oba sta odlična hribolazca, stara sta 30 let, torej v najboljših kolesarskih letih za osvojitev dirke vseh dirk.

Že pred štartom Toura je glavni direktor UAE moštva Mauro Gianetti povedal, da imajo leto na dirki dva kapetana, Tadeja in Adama, predvsem zato, ker ne vedo, kako se bo čez vse tri tedne »obnašalo« Pogijevo zapestje. In ker imajo dva tako velika kalibra, imajo zdaj enega že v rumeni majici. Torej, zna biti ta računica na dirki letos še kako zanimiva. Seveda pa ne smemo pozabiti na jumbovce, ki so včeraj garali, da bi ujeli oba Yatesa, pa jim ni uspelo.

Torej le nimajo »vesoljske« ekipe, ki lahko zmaga prav vse etape na dirki. Pogačar ima danes 4 sekunde prednosti pred Vingegaardom in 18 sekund zaostanka za Adamom Yatesom, 10 sekund zaostaja za Simonom Yatesom. Nikakor pa ne smemo pozabiti tudi na 22-letnega Danca Mattiasa Skjelmoseja, ki v skupnem seštevku za Pogijem zaostaja štiri sekunde in je včeraj dokazal, da sodi med letošnje, nič kaj skrite, favorite.