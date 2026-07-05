Na kolesarski dirki po Franciji Tadej Pogačar (UAE Emirates-XRG) napada peto skupno zmago, s katero bi se vnovič zapisal v zgodovino športa. Na dirki, ki se je z ekipno vožnjo na čas začela v Barceloni, poleg njega nastopata Matej Mohorič (Bahrain Victorious) in Jan Tratnik (Red Bull Bora Hansgrohe). V tabeli poiščite napoved in profil za vsak dan posebej. Dirko po Franciji na delo.si vsak dan spremljamo v živo, manjkale ne bodo niti analize, zgodbe iz zakulisja in poročila s terena.