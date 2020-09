Drugi teden Toura se začenja s Slovencema v glavni vlogi

Roglič in Pogačar slovenska kralja Pirenejev Preberite še:

Primož Roglič je včeraj treniral in opravil dolžnosti, ki pritičejo rumeni majici. FOTO: Stephane Mantey/AFP

S spremljanjem v živo začnemo ob 13:30

Profil današnje etape

Dan počitka je prav prišel, da so se nam strasti malce pomirile po zgodovinskem uspehu slovenskih kolesarjev na Touru.je dan izkoristil za lažji trening in vse ostale nujne obveznosti, ki jih zahtevajo od nosilca rumene majice. Danes karavana sicer še čaka na rezultate testiranj na koronavirus, pozitivni primer pomeni konec dirke za posemeznega kolesarja, če sta v kateri od ekip pozitivna dva, to pomeni konec dirke za celotno ekipo. Prireditelji Toura naj bi rezultate objavili pred podpisom štartne liste.Tudini imel popolnega miru saj je vsa kolesarska javnost uprta vanj , kot presenečenje številka ena letošnje dirke. Mnogi smo ga uvrščali med deseterico, vendar malokdo pa je pričakoval, da bo resen kandidat celo za zmago. In vendar, do Pariza sta še dva tedna, 11 etap in vmes se lahko zgodi še marsikaj.Današnja etapa je dolga 170 kilometrov in je speljana od Ile de Re Saint-Martin-de-Re do Ile d'Oleron Le Chateau-d'Oleron., enega na drugi otok na atlantski vetrovni obali. Vremenoslovci napovedujejo sončno vreme brez vetra, kar je ena velika skrb manj za kolesarje, a vendar, domačini pravijo, da tega območja veter nikoli ne zapusti. Oleron je otok ob atlantski obali Francije, pravzaprav je to drugi največji francoski otok za Korziko.Nervoza v pelotonu je na višku in danes prav gotovo ne bodo varčevali z močmi lovci na etapne zmage.r prav tako spada med lovce, vendar ne bo lovil etapne zmage, temveč kar rumeno majico. Trenutno je na 6. mestu in zaostaja 44 sekund. Francozi so presenečeni nad rojakoma(Cofidis), ki je trenutno na 3. mestu z 28-sekundami zaostanka in(AG2R la Mondiale), ki na 4-mestu s 30-sekundami zaostanka za Rogličem.