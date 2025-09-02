Drugič na Vuelti zmaga v Avstralijo, Vingegaard dosegel svoje

Avstralec Jay Vine je zmagovalec 10. etape 80. kolesarske dirke po Španiji. Član ekipe UAE Team Emirates-XRG je na 175 kilometrov dolgi preizkušnji med naravnim parkom Sendaviva in Larra Belaguo slavil po uspešnem begu. Skupno vodstvo pa je prevzel danski kolesarski zvezdnik Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike).

Kolesarji so se na španske ceste vrnili po ponedeljkovem prostem dnevu, tokrat jih je po večinoma ravninski trasi na koncu čakal dobrih devet kilometrov dolg vzpon do smučarskega središča Larra Belagua.

Pred tem so bili številni kolesarji v begu, v njem pa ni bilo posebej nevarnega tekmovalca za skupni seštevek. Glavnina je zadnji vzpon začela s približno tremi minutami zamude, a z dobrim ritmom hitro strla do te etape vodilnega Norvežana Torsteina Traeena (Bahrain Victorious), ki je na koncu proti Vingegaardu, zmagovalcu prejšnje etape, izgubil dobro minuto.

Jonas Vinegegaard je znova – tretjič – vodilni na letošnji Vuelti. FOTO: Josep Lago/AFP

V ospredju je ob ne posebej zainteresirani skupini za etapno zmago z Vingegaardom na čelu lahko Vine mirno pripeljal na prvem mestu čez ciljno črto ter vpisal svojo enajsto poklicno zmago. Drugo mesto je s 35 sekundami zaostanka zasedel Španec Pablo Castrillo, tretji pa je bil njegov rojak in moštveni kolega iz Movistarja Javier Romo z 1:04 minute zamude.

Še sekundo več je zaostala Vingegaardova skupina, to pa je pomenilo spremembo v skupnem seštevku. Zdaj ima Danec 26 sekund naskoka pred Traeenom, Portugalec Joao Almeida (UAE Team Emirates-XRG), tudi eden favoritov za skupno zmagoslavje, pa zaostaja za 38 sekund.

Na dirki nastopata tudi Gal Glivar (Alpecin-Deceuninck) in Domen Novak (Slo/UAE Team Emirates-XRG), a nista v ospredju. V sredo kolesarje čaka 157 kilometrov dolga in razgibana etapa v okolici Bilbaa.