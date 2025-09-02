  • Delo d.o.o.
    Kolesarstvo

    Drugič na Vuelti zmaga v Avstralijo, Vingegaard dosegel svoje

    Avstralski kolesar Jay Vine (UAE Emirates) je dobil še drugo etapo na letošnji dirki po Španiji. Jonas Vingegaard je strl odpor rdeče majice.
    Jay Vine je dobil še drugo etapo na dirki po Španiji. FOTO: Ander Gillenea/AFP
    Jay Vine je dobil še drugo etapo na dirki po Španiji. FOTO: Ander Gillenea/AFP
    Š. R.., STA
    2. 9. 2025 | 17:43
    2. 9. 2025 | 17:51
    2:19
    Avstralec Jay Vine je zmagovalec 10. etape 80. kolesarske dirke po Španiji. Član ekipe UAE Team Emirates-XRG je na 175 kilometrov dolgi preizkušnji med naravnim parkom Sendaviva in Larra Belaguo slavil po uspešnem begu. Skupno vodstvo pa je prevzel danski kolesarski zvezdnik Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike).

    Kolesarji so se na španske ceste vrnili po ponedeljkovem prostem dnevu, tokrat jih je po večinoma ravninski trasi na koncu čakal dobrih devet kilometrov dolg vzpon do smučarskega središča Larra Belagua.

    Pred tem so bili številni kolesarji v begu, v njem pa ni bilo posebej nevarnega tekmovalca za skupni seštevek. Glavnina je zadnji vzpon začela s približno tremi minutami zamude, a z dobrim ritmom hitro strla do te etape vodilnega Norvežana Torsteina Traeena (Bahrain Victorious), ki je na koncu proti Vingegaardu, zmagovalcu prejšnje etape, izgubil dobro minuto.

    Jonas Vinegegaard je znova – tretjič – vodilni na letošnji Vuelti. FOTO: Josep Lago/AFP
    Jonas Vinegegaard je znova – tretjič – vodilni na letošnji Vuelti. FOTO: Josep Lago/AFP

    V ospredju je ob ne posebej zainteresirani skupini za etapno zmago z Vingegaardom na čelu lahko Vine mirno pripeljal na prvem mestu čez ciljno črto ter vpisal svojo enajsto poklicno zmago. Drugo mesto je s 35 sekundami zaostanka zasedel Španec Pablo Castrillo, tretji pa je bil njegov rojak in moštveni kolega iz Movistarja Javier Romo z 1:04 minute zamude.

    Še sekundo več je zaostala Vingegaardova skupina, to pa je pomenilo spremembo v skupnem seštevku. Zdaj ima Danec 26 sekund naskoka pred Traeenom, Portugalec Joao Almeida (UAE Team Emirates-XRG), tudi eden favoritov za skupno zmagoslavje, pa zaostaja za 38 sekund.

    Na dirki nastopata tudi Gal Glivar (Alpecin-Deceuninck) in Domen Novak (Slo/UAE Team Emirates-XRG), a nista v ospredju. V sredo kolesarje čaka 157 kilometrov dolga in razgibana etapa v okolici Bilbaa.

    Šport  |  Kolesarstvo
    Vuelta

    Danski as pokazal svojo moč

    V 9. etapi dirke po Španiji se je Jonas Vingegaard veselil svoje jubilejne 40. zmage. Domen Novak in Gal Glivar po več kot uro zaostanka v skupnem seštevku.
    31. 8. 2025 | 18:58
    Šport  |  Kolesarstvo
    Vuelta

    Belgijec iz zavetrja in s svežino v nogah do druge zmage

    V osmi etapi kolesarske dirke po Španiji je bil najmočnejši Jasper Philipsen, ki je bil najmočnejši že v prvi etapi. Skupno vodstvo je obdržal Torstein Traeen.
    30. 8. 2025 | 20:20
    Šport  |  Kolesarstvo
    Dirka po Španiji

    Norvežan ostal na vrhu

    Špancu Juanu Ayusu 7. etapa Vuelte, Slovenca Domen Novak in Gal Glivar nista bila v ospredju.
    29. 8. 2025 | 19:35
    Šport  |  Kolesarstvo
    Vuelta 2025

    Po šesti etapi je Vingegaard tudi brez majice zelo zadovoljen

    Jay Vine je zmagovalec 6. etape dirke po Španiji, v kateri je veliko dobrega dela opravila tudi Visma Lease a bike. Juan Ayuso je izpadel iz boja za zmago.
    Nejc Grilc 28. 8. 2025 | 17:21
    Šport  |  Kolesarstvo
    Vuelta

    Ekipa UAE premagala Vismo, a Vingegaard je spet rdeč

    Peto etapo kolesarske dirke po Španiji je predstavljal 24,1 kilometra dolg ravninski kronometer v katalonskem Figueresu.
    27. 8. 2025 | 19:34
    Šport  |  Kolesarstvo
    Vuelta 2025

    Da bi premagal Vingegaarda, je izključil tudi glavo

    V četrti etapi dirke po Španiji smo dobili novega vodilnega, na francoskih tleh je šla rdeča majica v roke izkušenega Francoza.
    27. 8. 2025 | 13:19
    Šport  |  Drugi športi
    Plavanje

    Med preiskavo se je morala popolnoma sleči

    Članice italijanske plavalne reprezentance so po nedavnem svetovnem prvenstvu v Singapurju na letališču zasliševali več ur.
    Miha Šimnovec 31. 8. 2025 | 12:19
    Šport  |  Zimski športi
    Nova vloga

    Smučarska zveza ima novega, presenetljivega uslužbenca

    Nekdanji dolgoletni reprezentant v alpskem smučanju Štefan Hadalin je prevzel vlogo predstavnika za odnose z javnostmi panoge za alpsko smučanje.
    1. 9. 2025 | 12:51
    Gospodarstvo  |  Novice
    Kapitalski trg

    Hrvaška država v prevzem Ljubljanske borze

    Finančna industrija zaskrbljena zaradi sprememb, na finančnem ministrstvu nimajo zadržkov.
    Maja Grgič 1. 9. 2025 | 16:45
    Novice  |  Svet
    Vojna v Ukrajini

    Putin in Trump menda našla skupni jezik o koncu vojne v Ukrajini

    Ruski predsednik je na vrhu ŠOS dejal, da je z ameriškim predsednikom našel pot do miru. Medtem se napetosti v Evropi in Ukrajini stopnjujejo.
    1. 9. 2025 | 15:01
    Vuelta 2025Jonas VingegaardUAE Team EmirateskolesarstvoJay VineTorstein Traeen

    Šport  |  Nogomet
    Nogometna reprezentanca

    Kako do mundiala 2026: nov format dodatnih kvalifikacij

    Pred slovensko reprezentanco hud boj v negotovi skupini. Na SP se je že uvrstilo 13 moštev, med njimi prvič doslej Uzbekistan z vidnim slovenskim deležem.
    Siniša Uroševič 2. 9. 2025 | 18:30
    Novice  |  Slovenija
    Blejski strateški forum

    Genocid v Gazi je rezultat erozije multilateralizma

    Rdeča nit najodmevnejših razprav drugega dne foruma so dvoličnost EU, nekaznovanost Izraela in selektivne interpretacije mednarodnega prava.
    Uroš Esih 2. 9. 2025 | 18:21
    Novice  |  Svet
    Rusija-Kitajska

    Plin za staro celino bo stekel v drugo smer

    Podpisan je memorandum o gradnji novega plinovoda, po katerem bo prek Mongolije na Kitajsko pritekal plin iz sibirskih nahajališč.
    Boris Čibej 2. 9. 2025 | 18:03
    Šport  |  Kolesarstvo
    Vuelta 2025

    Konec Ayusovih zdrah na Pogačarjevem dvoru

    Španski up pred slovesom od ekipe UAE z ostrimi besedami nad vodstvo. Začetek konca na lanskem Touru.
    Miha Hočevar 2. 9. 2025 | 18:01
