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Kolesarstvo

Roglič proti falangi iz Bahrain Victoriousa in dolenjskemu traktorju

Na državnem prvenstvu v cestnem kolesarstvu bomo na delu videli sedem od enajstih slovenskih kolesarjev v svetovni seriji. Obetamo si zanimivega dirkanja.
Lahko Primož Roglič osvoji dvojno krono? FOTO: Ander Gillenea/AFP
Galerija
Lahko Primož Roglič osvoji dvojno krono? FOTO: Ander Gillenea/AFP
Matic Rupnik
28. 6. 2026 | 05:00
28. 6. 2026 | 08:06
6:09
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V Gabrju bo danes potekalo državno kolesarsko prvenstvo, na katerem bo po dolgem času nastopil tudi eden izmed največjih zvezdnikov v zgodovini slovenskega športa Primož Roglič. Član nemške Red Bull Bore Hansgrohe je resda dobil vožnjo na čas, a na cestni dirki ga čaka veliko težja naloga. 

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Primož Roglič po naslov prvaka v deželi Sandija Papeža

Zoperstavil se bo namreč močnemu Bahrain Victoriousu. Praktično slovenska ekipa, ki bo imela ob trasi veliko svojih klubskih delavcev, bo nastopila s kar petimi kolesarji, kapetan pa bo izjemno razpoloženi branilec lanskega naslova iz Celja Jakob Omrzel. Mladi Dolenjec, ki je teden dni nazaj na dirki po Sloveniji končal na skupnem tretjem mestu, je bil tretji tudi v kronometru, kjer pa je le testiral formo pred današnjo preizkušnjo. 

Težko bi si želel boljše podpore. Na slovenski pentlji se je zelo izkazal ruski Slovenec Roman Jermakov, ki že več kot štiri leta živi v Kranju. Na vožnji na čas je bil v petek drugi, njegova naloga pa bo na zahtevni trasi vse prej kot enostavna. Prav tako bo na dirki nastopil Matej Mohorič, ki bo nato hitro odpotoval v Barcelono na štart dirke po Franciji. Njegova pripravljenost po bolezni še ni na stotih odstotkih, a vseeno bi lahko z napadi poskušal ekipnim kolegom pomagati streti Primoža Rogliča. Omeniti gre še Žaka Eržena, na dirke se vrača po težavah s kolenom, in Matevža Govekarja. Godovičan je bil na državnih prvenstvih v preteklosti že drugi in tretji, četudi mu zahtevna trasa ne ustreza, pa bo vseeno imel v zaključku dirke pomembno vlogo. 

»Na državnem prvenstvu je težko iti samo na enega kapetana. Jakob je verjetno za takšno traso med nami fizično najmočnejši. Ampak to vsi vedo in ga bodo vsi tudi spremljali. Včasih bo smiselno to izkoristiti na kakšen drug način, veliko pa bo odvisnega tudi od dnevne forme,« nam je pred dirko zaupal Matej Mohorič. 

Jakob Omrzel bo glavni izzivalec Primoža Rogliča. FOTO: Luka Vovk/Delo
Jakob Omrzel bo glavni izzivalec Primoža Rogliča. FOTO: Luka Vovk/Delo

Seveda ne gre zapostavljati dvakratnega državnega prvaka Domna Novaka, ki vozi za prvo ekipo sveta UAE Emirates. Dolenjski traktor bo nastopal na domačih cestah, kljub temu, da je na dirko po Švici prišel s trebušnimi težavami, pa je njegovo pripravljenost pohvalil celo prvi kolesar sveta Tadej Pogačar. Roglič in Novak bosta sicer nastopala sama, a pogosto se kolesarji brez ekip povežejo z našimi kontinentalnimi moštvi, ki jim nato pomagajo. Oba imata najboljše povezave z novomeškim klubom, res pa je tudi, da bi Domnu Novaku lahko pomagali ljubljanski kolesarji. 

Četudi jima bodo, bosta oba v ključni fazi dirke vseeno ostala sama. Tam bosta tako zelo težko ugnala Bahrain Victorious, a ob dobri pripravljenosti to ne bo previsoka ovira. Omeniti gre še Erazma Valjavca (Soudal Quick-Step Devo), ki naj bi za prihodnjo sezono že podpisal pogodbo s člansko ekipo iz Belgije ter Tilna Finkšta (Solution Tech Nippo Rali). Po težavnem začetku sezone v formo prihaja Jaka Primožič (Hrinkow Advarics), iz slovenskih klubov pa gre omeniti predvsem Jako Marolta, Anžeta Ravbarja in Nejca Komaca iz kranjskega Factor Racinga ter Mihaela in Gašperja Štajnarja ter Jona Pritržnika iz Pogi Team Gusto Ljubljana. 

Pri novomeškem klubu so se sicer včeraj razveselili zmage Leona Lukića, ki je postal hrvaški članski državni prvak v kronometru. Manjkala bosta tudi Gal Glivar (Alpecin Premier-Tech), ki se je poškodoval na dirki Auvergne-Rhona-Alpes, in Luka Mezgec (Jayco Alula), ki mu trasa po hudi poškodbi ne ustreza. Pogačar in Jan Tratnik (Red Bull Bora Hansgrohe) se v luči priprav na Tour de France nista odločila za tveganje. Idrijčan danes potuje proti Monaku, od koder ga nato čaka še pot na veliki štart rumene pentlje v Barcelono. 

Domen Novak je znan po neumornem delu na čelu glavnine, danes bo končno dirkal za svoj rezultat. FOTO: Maarten Straetemans/AFP
Domen Novak je znan po neumornem delu na čelu glavnine, danes bo končno dirkal za svoj rezultat. FOTO: Maarten Straetemans/AFP

Nika Bobnar z dvojno krono?

Med članicami na štartu ne bo branilke naslova, tekmovalno upokojene Eugenie Bujak, manjka tudi poškodovana Urška Žigart (AG Insurance Soudal), prav tako se za nastop nista odločili zvezdnici z gorskih koles Vita Movrin in Maruša Tereza Šerkezi, ki sta se večkrat dokazali na cesti. Prva favoritinja za zmago bo tako Nika Bobnar (Nexetis) iz Godešiča pri Škofji Loki, čeprav bi ji odpor lahko nudila izkušena članica Cofidisa Špela Kern. Nevarne bodo tudi mlade tekmovalke ljubljanskih ekip Pika Team in Born to Win BTC City, izpostaviti gre nekdanjo izvrstno atletinjo Niko Fajfar ter eno izmed najobetavnejših biatlonk v svetovnem pokalu Leno Repinc. 

Izjemna zimska športnica Lena Repinc koleba med kolesarsko in biatlonsko kariero. FOTO: Matej Družnik/Delo
Izjemna zimska športnica Lena Repinc koleba med kolesarsko in biatlonsko kariero. FOTO: Matej Družnik/Delo

Pri starejših mladincih bo na štartu kar 74 tekmovalcev, med njimi pa bodo denimo člani podmladkov Red Bull Bore Maj Bohak, Soudal Quick-Stepa Gal Stare, NSN Cyclinga Jakob Petrič ter Visme-Lease a Bike Osskar Mernik ter Maks Olenik. Izpostaviti gre še mlada člana Pogi Teama, branilca naslova Luko Maksimovića ter prvaka v vožnji na čas Vanjo Kuntariča Žiberta. 

Med mlajšimi mladinci bo na štartu kar 82 tekmovalcev, veseli pa tudi število mladih kolesark – mlajših mladink je 18, starejših 12, med članicami pa je prijavljenih 15 tekmovalk.

Dogajanje se je v izjemno vročem Gabrju začelo že ob 8. uri zjutraj, ko se bodo na progo podali mladinci. Dogajanje potekala na 11-kilometrskem krogu med Gabrjem, Dolenjim Suhadolom in Velikimi Brusnicami. Člani, ti štartajo ob 14.15, bodo prevozili 13 krogov z 225 višinskimi metri, zaradi vročine je bila dirka skrajšana za dva kroga. Cilj, dirko bo od 16. ure dalje prenašala tudi nacionalka, gre pričakovati med 18.30 in 18.45. 

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