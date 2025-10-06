Dva Slovenca na zmagovalnem odru evropskega prvenstva

Na evropskem prvenstvu v Gibraltarju je znova zablestel Jakob Klemenčič. Komaj 22-letni slovenski gorski kolesar, ki je tudi vodilni v svetovnem pokalu, je na zahtevni progi, ki jo je oteževal še močan veter, pokazal izjemno moč in taktično zrelost ter si še drugič v karieri priboril naslov evropskega prvaka v atraktivni disciplini kros na izpadanje.

Po zmagi ni skrival navdušenja. »Neverjetno je, da sem spet postal evropski prvak. Letos je bila raven tekmovanja zelo visoka, zaradi česar je ta zmaga še bolj pomembna. Proga je bila zaradi vetra zelo zahtevna in ponosen sem, da sem mavrični dres spet prinesel v Slovenijo. To je neverjeten občutek in komaj čakam, da ga bom lahko nosil v prihodnji sezoni,« je za organizatorje povedal novi-stari evropski prvak.

Da je bil dan za slovensko gorsko kolesarstvo popoln, je poskrbel le leto starejši Matic Kranjec Žagar, ki je osvojil bronasto medaljo. Njegov uspeh je še toliko večji, saj je bil njegov nastop zaradi padca in poškodbe kolena v veliki negotovosti. Kljub strgani verigi in bolečinam je stisnil zobe in se iz kroga v krog prebijal proti vrhu.

Dvojni uspeh je poskrbel za popoln dan za slovensko gorsko kolesarstvo. FOTO: Instagram.com/SloveniaCyclingFederation

»Po padcu mi je koleno hudo zateklo in mislil sem že, da je s tekmo zame konec. Na današnje jutro pa je bilo koleno dosti bolje,« je v izjavi za matični klub Calcit Bike pojasnil Kranjec Žagar, ki se mu je po 12. mestu v kvalifikacijah uspelo prebiti vse do finala.

»S tretjim mestom na evropskem prvenstvu sem izredno zadovoljen in hvaležen, da se je na koncu vse lepo izšlo. Neverjetno je, da mi je v enem letu uspelo osvojiti dva brona na prvenstvih,« je še dodal, pri tem pa se spomnil tudi na bron z junijskega svetovnega prvenstva v Turčiji.