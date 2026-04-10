  • Delo mediji d.o.o.
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Metering

Novice

SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoPoslovne finance

Delov poslovni center

NepremičnineŠportMobilne tehnologijeGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

Šport

NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Sobotna priloga

Nedelo

Nedeljski izleti

D podkasti

Tiskane izdaje

English

Dober dan!

Hitre povezave
Moje naročnineNaročila
Kolesarstvo

Dvajseti Slovenec na severnem peklu, Mateja Mohoriča srbijo noge

Debitanta Žak Eržen in Matevž Govekar sta poskrbela za slovenski jubilej na Pariz-Roubaixu. Matej Mohorič v dobri formi napada nov vrhunski rezultat.
Matej Mohorič je bil leta 2022 že na vrhuskem petem mestu, čeprav bi bil lahko z nekaj sreče še veliko višje. FOTO: Jasper Jacobs/AFP
Galerija
Matej Mohorič je bil leta 2022 že na vrhuskem petem mestu, čeprav bi bil lahko z nekaj sreče še veliko višje. FOTO: Jasper Jacobs/AFP
Matic Rupnik
10. 4. 2026 | 15:53
4:35
A+A-

V nedeljo nas čaka še tretji kolesarski spomenik letošnje sezone od Pariza do Roubaixa, na katerem bodo nastopili štirje slovenski predstavniki. Najvišja pričakovanja ima seveda Tadej Pogačar, a z malo sreče bi lahko do novega odmevnega rezultata na 258-kilometrski preizkušnji po tlakovanih francoskih tlakovcih prišel Matej Mohorič. V ekipi Bahrain Victorious mu bosta pomagala še Matevž Govekar in Žak Eržen. 

image_alt
Zadnja kolesarska norost Tadeja Pogačarja

Po izjemnem osmem mestu na Dirki po Flandriji so noge pripravljene na njegovo najljubšo dirko v koledarju. »Pariz-Roubaix je klasika, ki sem se je veselil celo pomlad. Je najbolj kaotična, a obenem mi je najbližje, saj je Sonny Colbrelli tu zmagal leta 2021. Še naprej se bom tudi sam boril za stopničke, upam pa, da nekega dne tudi za zmago,« je za ekipno spletno stran dejal Podbličan. 

Leta 2022 je bil na severnem peklu že izjemno blizu sanjam. Ob zmagi Nizozemca Dyana van Baarleja je končal kot peti, a brez nekaj nesrečnih defektov in padca njegovega soubežnika Yvesa Lampaerta bi ga lahko videli tudi na zmagovalnem odru. »Čutim, da je moja forma na zelo visoki ravni, zato upam, da bo sreča na naši strani. Imamo zelo uravnoteženo ekipo z močnimi kolesarji, Alec Segaert je v izjemni formi,« je možnosti ekipe še opisal Mohorič. 

Mladi Belgijec Alec Segaert se je ekipi Milana Eržena pridružil pred letošnjo sezono, nekaj tednov nazaj pa je vknjižil tudi prvo zmago – najboljši je bil na enodnevni dirki GP Denain, ki ji številni pravijo tudi »mini Pariz-Roubaix«.

Športni direktor bahrajnske ekipe in nekdanji poljski kolesar Michal Golaš pravi, da bo pomemben faktor tudi vreme: »Bočni veter bo pihal nekoliko v hrbet, zato bo prvi del dirke izjemno zahteven, saj bo visoka verjetnost za kakšne luknje v glavnini. Začetni tlakovani sektorji bodo še bolj zahtevni zaradi smeri vetra, kar lahko dirko naredi veliko hitrejšo. Zelo pomembno bo, da bomo na čelu in da Matej ter Alec sledita pomembnim napadom,« pravi. 

Na Pariz-Roubaixu je venomer pomembno vreme – v suhem se dviguje prah, v mokrem pa so kolesarji blatni, prav tako pa se dogajajo številni padci. Za zdaj na severu Francije ne napovedujejo konkretnejših padavin, v soboto popoldne se bo nekoliko shladilo, napovedana pa je tudi možnost krajevnih padavin. Če se te dejansko zgodijo, se tlakovani odseki ne bodo posušili do nedeljske dirke, saj je napovedano tudi oblačno vreme. 

Od Martina Hvastije do Žaka Eržena in Matevža Govekarja

Slovensko kolesarstvo pa bo doseglo še en velik jubilej. Matevž Govekar in Žak Eržen bosta postala 19. oziroma 20. slovenski kolesar na štartu najtežje enodnevne klasike v koledarju svetovne serije. Prvi je leta 1998 nastopil zdajšnji direktor reprezentanc na Kolesarski zvezi Slovenije Martin Hvastija, ki je bil trideseti, leto pozneje pa sta bila na štartu tudi Zoran Klemenčič in Andrej Hauptman. Dirko je največkrat zaključil Kristijan Koren, ki je tako kot Borut Božič štartal devetkrat. S šestimi štarti sledita še aktivna Luka Mezgec (številke ne bo več zvišal) in Matej Mohorič, ki je na severnem peklu prvič nastopil šele leta 2019. 

Le nekaj mesecev po prvem nastopu Martina Hvastije na Pariz-Roubaixu se je rodil Tadej Pogačar. Najboljši kolesar na svetu bi lahko postal prvi moški kolesar, ki bi kot trenutni zmagovalec Dirke po Franciji dobil še severni pekel. To je lani uspelo Francozinji Pauline Ferrand-Prevot, Pogačar pa je obenem še aktualni zmagovalec vseh preostalih štirih spomenikov in svetovni ter evropski prvak. 

Karavana se bo na pot od Compiegneja do Roubaixa podala ob 10.15, ob 13.50 pa bomo lahko dirko spremljali tudi na Televiziji Slovenija. Primož Roglič medtem na Dirki po Baskiji lovi uvrstitev na drugo mesto. 

Več iz teme

Matej MohoričBahrain VictoriousPariz-RoubaixMatevž GovekarŽak Eržen

Komentarji

Število komentarjev: 0
Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

VEČ NOVIC
Novice

SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoPoslovne finance

Delov poslovni center

NepremičnineŠportMobilne tehnologijeGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

Šport

NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Nedelo

Nedeljski izleti
Facebook
Instagram
X (Twitter)
Tik Tok
LinkedIn
YouTube
Google Play badgeApple AppStore badge
O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo