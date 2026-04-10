Dvajseti Slovenec na severnem peklu, Mateja Mohoriča srbijo noge

V nedeljo nas čaka še tretji kolesarski spomenik letošnje sezone od Pariza do Roubaixa, na katerem bodo nastopili štirje slovenski predstavniki. Najvišja pričakovanja ima seveda Tadej Pogačar, a z malo sreče bi lahko do novega odmevnega rezultata na 258-kilometrski preizkušnji po tlakovanih francoskih tlakovcih prišel Matej Mohorič. V ekipi Bahrain Victorious mu bosta pomagala še Matevž Govekar in Žak Eržen.

Po izjemnem osmem mestu na Dirki po Flandriji so noge pripravljene na njegovo najljubšo dirko v koledarju. »Pariz-Roubaix je klasika, ki sem se je veselil celo pomlad. Je najbolj kaotična, a obenem mi je najbližje, saj je Sonny Colbrelli tu zmagal leta 2021. Še naprej se bom tudi sam boril za stopničke, upam pa, da nekega dne tudi za zmago,« je za ekipno spletno stran dejal Podbličan.

Leta 2022 je bil na severnem peklu že izjemno blizu sanjam. Ob zmagi Nizozemca Dyana van Baarleja je končal kot peti, a brez nekaj nesrečnih defektov in padca njegovega soubežnika Yvesa Lampaerta bi ga lahko videli tudi na zmagovalnem odru. »Čutim, da je moja forma na zelo visoki ravni, zato upam, da bo sreča na naši strani. Imamo zelo uravnoteženo ekipo z močnimi kolesarji, Alec Segaert je v izjemni formi,« je možnosti ekipe še opisal Mohorič.

Mladi Belgijec Alec Segaert se je ekipi Milana Eržena pridružil pred letošnjo sezono, nekaj tednov nazaj pa je vknjižil tudi prvo zmago – najboljši je bil na enodnevni dirki GP Denain, ki ji številni pravijo tudi »mini Pariz-Roubaix«.

Športni direktor bahrajnske ekipe in nekdanji poljski kolesar Michal Golaš pravi, da bo pomemben faktor tudi vreme: »Bočni veter bo pihal nekoliko v hrbet, zato bo prvi del dirke izjemno zahteven, saj bo visoka verjetnost za kakšne luknje v glavnini. Začetni tlakovani sektorji bodo še bolj zahtevni zaradi smeri vetra, kar lahko dirko naredi veliko hitrejšo. Zelo pomembno bo, da bomo na čelu in da Matej ter Alec sledita pomembnim napadom,« pravi.

Na Pariz-Roubaixu je venomer pomembno vreme – v suhem se dviguje prah, v mokrem pa so kolesarji blatni, prav tako pa se dogajajo številni padci. Za zdaj na severu Francije ne napovedujejo konkretnejših padavin, v soboto popoldne se bo nekoliko shladilo, napovedana pa je tudi možnost krajevnih padavin. Če se te dejansko zgodijo, se tlakovani odseki ne bodo posušili do nedeljske dirke, saj je napovedano tudi oblačno vreme.

Od Martina Hvastije do Žaka Eržena in Matevža Govekarja

Slovensko kolesarstvo pa bo doseglo še en velik jubilej. Matevž Govekar in Žak Eržen bosta postala 19. oziroma 20. slovenski kolesar na štartu najtežje enodnevne klasike v koledarju svetovne serije. Prvi je leta 1998 nastopil zdajšnji direktor reprezentanc na Kolesarski zvezi Slovenije Martin Hvastija, ki je bil trideseti, leto pozneje pa sta bila na štartu tudi Zoran Klemenčič in Andrej Hauptman. Dirko je največkrat zaključil Kristijan Koren, ki je tako kot Borut Božič štartal devetkrat. S šestimi štarti sledita še aktivna Luka Mezgec (številke ne bo več zvišal) in Matej Mohorič, ki je na severnem peklu prvič nastopil šele leta 2019.

Le nekaj mesecev po prvem nastopu Martina Hvastije na Pariz-Roubaixu se je rodil Tadej Pogačar. Najboljši kolesar na svetu bi lahko postal prvi moški kolesar, ki bi kot trenutni zmagovalec Dirke po Franciji dobil še severni pekel. To je lani uspelo Francozinji Pauline Ferrand-Prevot, Pogačar pa je obenem še aktualni zmagovalec vseh preostalih štirih spomenikov in svetovni ter evropski prvak.

Karavana se bo na pot od Compiegneja do Roubaixa podala ob 10.15, ob 13.50 pa bomo lahko dirko spremljali tudi na Televiziji Slovenija. Primož Roglič medtem na Dirki po Baskiji lovi uvrstitev na drugo mesto.