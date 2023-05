Dvoboj Primož - Remco: Rožnata majica išče novega lastnika

Danes je pred kolesarji težko pričakovana 9. etapa, posamična vožnja na čas, dolga 35 kilometrov od Savignana sul Rubicone do Cesene.

Trasa je ravna, kar se tiče višinskih metrov, vendar je ovinkasta, največji sovražnik bosta morebitni veter in slab dan za koga. Trasa je po okusu specialistov za to kolesarsko disciplino. Filippo Ganna je že včeraj zaključil z letošnjim Girom, tako da je prvi favorit za današnjo zmago Švicar Stefan Küng, ki ima zagotovo bolj spočiti nogi, saj se ne bori za skupni seštevek kot pa Remco Evenepoel​ in Primož Roglič.

Na voljo bodo trije vmesni časi – na 13. kilometru, na 23. in na 29.

Primož Roglič je tisti, ki ima izmed letošnjih udeležencev rožnate pentlje največ zmag na kronometrih na tritedenskih dirkah, zmagal je kar sedemkrat. Tudi danes je med favoriti za zmago, vendar ima raje gorske kot pa kot palačinka ravne kronometre.

Skupna dolžina kilometrov na treh kronometrih letošnjega Gira znaša več kot 73 kilometrov, kar je nezaslišano na zadnjih tritedenskih dirkah. To je bil tudi glavni razlog svetovnega prvaka Remca Evenepoela, da je sploh prišel na letošnji Giro. Precej podobno je razmišljal tudi Roglič.

Andreas Leknessund se najbrž zaveda, da je danes njegov zadnji dan v rožnatem. FOTO: Jennifer Lorenzini Reuters

Na prvem kronometru na prvi etapi letošnjega Gira, ki je bil dolg le 19 kilometrov, je bil Remco od Primoža hitrejši za ogromnih 43 sekund. V skupnem seštevku Primož za rožnato majico zaostaja 38 sekund, za Remcom, ki ga od prevzema ponovnega vodstva na dirki, loči le osem sekund, pa pol minute. Danes bomo zagotovo videli novega nosilca rožnate majice.

Kako bo danes na 35 kilometrov dolgem, prav tako ravninskem kronometru? Upajmo, da Roglič prihaja v boljšo in boljšo formo in da bo zato jutri precej bolj konkurenčen Evenepoelu. Včeraj je Remcu pokazal, da se ga ne boji, da ga bo napadal kjerkoli, bo to možno. Ne smemo pa pozabiti še na Portugalca Almeido (UAE) in oba Britanca Geoghegan Harta in Thomasa. (Ineos Grenadiers), oba izvrstna na kronometrih, oba že zmagovalca tritedenske dirke.