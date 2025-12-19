Dvoboj Rogliča in Pogačarja na Vuelti ni izključen

Zemljevidi so razkriti. Ta teden so kot zadnji med prireditelji tritedenskih dirk traso predstavili organizatorji Vuelte, ki niso mogli iz svoje kože. Spet so pripravili »grand tour« z največ višinskimi metri v sezoni, s katerimi se bo v boju za rekordno peto rdečo majico spopadel tudi Primož Roglič (Red Bull Bora Hansgrohe). Tadej Pogačar (UAE) bo na Touru lovil prav tako rekordno peto rumeno majico, vendar nekdanji slovenski kolesar Bojan Ropret ne izključuje možnosti, da bi ga v letu 2026 premamile tudi španske ceste.