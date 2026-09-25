Merckx: Brez Pogačarja so naše možnosti 50-odstotne

Dvainpetdeset let po tem, ko je na ulicah Montreala osvojil svoj tretji naslov svetovnega prvaka na cestni dirki, belgijska kolesarska legenda Eddy Merckx meni, da ima Belgija v nedeljo veliko priložnost za nov uspeh v Kanadi. K temu po njegovem pomembno prispeva odsotnost Tadeja Pogačarja.

Merckx je za belgijsko televizijo RTBF poudaril, da ima reprezentanca z Remcom Evenepoelom in Woutom van Aertom dva izrazita aduta. Evenepoel je naslov svetovnega prvaka na cestni dirki osvojil leta 2022, lani pa končal na drugem mestu. Van Aert je bil na svetovnem prvenstvu v Imoli leta 2020 prav tako srebrn. »Mislim, da imamo zelo dobre možnosti za uspeh,« je dejal Merckx, svetovni prvak v letih 1967, 1971 in 1974.

Pri tem je opozoril na Evenepoelovo trenutno pripravljenost po naslovu svetovnega prvaka v vožnji na čas ter na Van Aertove dosežke na dirki po Španiji, kjer je dobil dve etapi in osvojil razvrstitev po točkah. Po Merckxovi oceni ima Belgija približno 50-odstotne možnosti za naslov. Pogačarjevo odsotnost je označil za pomembno spremembo, saj meni, da bi se tekmeci ob njegovem nastopu predvsem borili za drugo mesto.

Leta 2021 je na Touru Pogačarju zaploskal Eddy Merckx. FOTO: Thomas Samson/AFP

Toda vloga favorita prinaša tudi več odgovornosti. Belgijci bodo morali nadzorovati potek dirke, njihovo nalogo pa lahko precej otežijo številni nevarni tekmeci. Med njimi je Merckx posebej izpostavil Mathieuja van der Poela, ki bo nastopil za Nizozemsko, Francoza Paula Seixasa in Mehičana Isaaca del Tora, nedavnega zmagovalca dirke GP Montreal. Ob tem je dodal, da seznam kandidatov za najvišja mesta še zdaleč ni omejen le nanje. »Ne smemo pozabiti niti na druge kolesarje, ki lahko presenetijo. Kljub temu imamo 50-odstotne možnosti, da bo svetovni prvak Belgijec. To ni slabo,« je dejal.

Merckx pričakuje tudi zahtevno taktično dirko. Belgijska reprezentanca bo morala paziti predvsem na to, da se njeni kolesarji v morebitnem zgodnjem pobegu ne bodo po nepotrebnem izčrpavali. »Če bo v pobegu Belgijec, ne sme sodelovati pri narekovanju ritma,« je poudaril. Takšna taktika bi Belgijcem omogočila, da ohranijo čim več moči za Evenepoela in Van Aerta v odločilnem delu dirke. Še posebej zahtevno bi postalo, če bi se v napadu znašel Van der Poel, ki je nedavno tudi na dirki po Luksemburgu pokazal, da je sposoben dolgih napadov.

Remco Evenepoel je osvojil že kronometer. FOTO: Andrej Ivanov /AFP

Za Belgijo ima letošnje prvenstvo v Montrealu tudi izrazit zgodovinski pomen. Prav tam je Merckx leta 1974 dosegel enega svojih največjih uspehov. V zaključku je premagal Francoza Raymonda Poulidorja in tretjič osvojil mavrično majico svetovnega prvaka, kar je bil tedaj rekord.