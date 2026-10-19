Težave za ameriško ekipo, bi jih lahko rešil Primož Roglič?

Ameriško kolesarsko moštvo EF Education-EasyPost se pred sezono 2027 sooča s precejšnjimi kadrovskimi spremembami. Ekipo zapušča kar šest kolesarjev, med njimi tudi prvi zvezdnik Richard Carapaz, ki bo kariero nadaljeval pri švicarskem NSN. Ob številnih odhodih in za zdaj skromnem številu okrepitev se poraja vprašanje, kako bodo Američani zapolnili nastale vrzeli. Carapaz se poslavlja po uspešni sezoni, v kateri je na dirki po Franciji osvojil dve etapni zmagi in pikčasto majico najboljšega hribolazca, na Vuelti pa končal na skupnem četrtem mestu. Poleg Ekvadorca odhajajo še klasičar Kasper Asgreen (NSN Cycling), Markel Beloki in James Shaw (Netcompany INEOS), Georg Steinhauser (Red Bull - BORA - hansgrohe) ter Madis Mihkels (Alpecin-Premier Tech). Posebej boleča sta odhoda mladih ...