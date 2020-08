Egan Bernal dobil prvo etapno dirko v sezoni

Toulouse – Kolumbijski kolesar Egan Bernal se veseli svoje prve letošnje zmage na večdnevnih preizkušnjah. Po štirih etapah je bil najboljši na dirki La Route d'Occitanie, ki sicer ni bila najvišje kategorije, a je zbrala kar nekaj zvenečih imen športa, predvsem specialistov za gorske preizkušnje.



Lanski zmagovalec in poznejše veliki junak francoskega Toura si je odprl pot do zmage v ponedeljkovi kraljevski etapi. V zadnji, ki se je končala z 1,4 kilometra dolgim vzponom, pa je ubranil vse napade, zasedel četrto mesto in še povečal prednost pred drugouvrščenim moštvenim kolegom pri Ineosu, Rusom Pavlom Sivakovom. Ta je v skupnem seštevku na koncu znašala 17 sekund. Tretje mesto v skupnem seštevku je zasedel še en Rus, Aleksandr Vlasov.

Froome dober pomočnik

»Kar presenečen sem, v kako dobri formi sem. Še bolj pa sem zadovoljen s tem, kako deluje ekipa. Optimistično zrem naprej, kriterij Dauphine je moj naslednji cilj,« je po zmagi dejal 23-letni Kolumbijec, ki so ga v zadnji etapi prehiteli zmagovalec, Francoz Benoit Cosnefroy (AG2R La Mondiale), Nizozemec Bauke Mollema, oba sta imela na cilju dve sekundi prednosti, in še en domačin Thibaut Pinot, ki je dosegel enak čas kot Kolumbijec.



Britanec Chris Froome tudi tokrat ni bil v ospredju. Zaostal je za štiri minute, a zaradi neuspehov še ne dela panike. Pravi, da ima pred Tourom še dosti časa za izboljšanje forme in da se v boju za kapetanski trak na dirki po Franciji ne bo predal. Bernal je bil tokrat močnejši, se je pa Froome po ocenah vodstva ekipe v kraljevski etapi na zaključnem vzponu zelo izkazal kot pomočnik, zato ima veliko zaslug za Bernalov uspeh.