Egan Bernal že končal Tour

Grenoble

AFP Egan Bernal se je v težavah znašel v 15. etapi, v kateri sta Tadej Pogačar in Primož Roglič slavila dvojno zmago. FOTO: Anne-Christine Poujoulat/AFP

- Zaje bil lanski Tour de France sanjski, pri 22 letih je postal prvi kolumbijski in južnoameriški zmagovalec. Letošnja dirka po Franciji pa je zanj prava mora, v 15. etapi ni mogel slediti tempu, ki ga je narekovala ekipeJumbo Visma in je ob zaostanku 7:20 za zmagovalcemizpadel iz igre za vrh v skupnem seštevku. V velikih težavah je bil tudi v 16. etapi (izgubil je več kot 10 minut), danes pa je sporočil, da je dirka zanj končana.»Gotovo to ni način, na katerega sem si želel končati dirko, vendar je to prava odločitev zame v teh okoliščinah. Izjemno spoštujem to dirko in se že veselim vrnitve prihodnje leto,« je sporočil Bernal, ki so ga pestile težave s hrbtom (zaradi njih je odstopil že na generalki za Tour, dirki po Dofineji), za nameček pa so se mu pojavile še bolečine v kolenu.»Tako smo se odločili, ker je tako najbolje za Egana. Je pravi šampion, ki ljubi dirkanje, vendar je tudi mlad kolesar, ki ima pred seboj še veliko nastopov na Touru. Najbolj modra odločitev ta čas je, da ne dirka,« pa je sporočil direktor njegove ekipe IneosKdaj se bo Bernal vrnil na dirke, še ni znano. Ni ga na kolumbijskem seznamu za svetovno prvenstvo, ki ga bo Imola gostila prihodnji teden. Na njem so sicer: