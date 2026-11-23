Kolesarsko moštvo NSN, ki se mu bo v prihodnji sezoni pridružil slovenski as Primož Roglič, je začelo razkrivati podrobnosti nove tekmovalne opreme. Ekipa je na družbenih omrežjih objavila nenavaden napovednik, v katerem nastopata njen kolesar George Bennett in hollywoodski zvezdnik Leonardo DiCaprio, slednji s pomočjo montaže prizorov iz filma Izvor (Inception).

V letošnji sezoni je bila podoba moštva pretežno svetlo modra in bela z oranžnimi dodatki. Dres za prihodnjo sezono je precej podoben letošnjem, le da ima na hrbtnem delu več oranžne barve. Za oblikovanje nove opreme skrbi oblikovalski studio Stycle Design, dokončna podoba pa še ni bila uradno predstavljena.

Moštvo, ki je že potrdilo sodelovanje z nemškim proizvajalcem koles Cube, je pred sezono 2027 močno okrepilo svoje vrste. Poleg Rogliča bodo njegove barve branili tudi Richard Carapaz, Santiago Buitrago in Lennert van Eetvelt, medtem ko ostaja eden glavnih adutov za sprinte Eritrejec Biniam Girmay.

Roglič sicer dresa nove ekipe ne sme nositi do 1. januarja, ko mu uradno poteče pogodba z Red Bull Boro Hansgrohe.