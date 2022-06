Ekipe Bahrain Victorious preiskave ne ganejo: Spimo kot dojenčki

Preiskave so odmevno izvedli le nekaj dni pred dirko po Franciji, ki se bo začela v petek. V izjavi za Velonews 48-letni Vladimir Miholjević ni bil zaskrbljen, češ da pri Bahrainu, za katerega dirkajo štirje Slovenci, »spijo kot dojenčki in garajo kot konji«. Miholjević, ki bdi tudi nad sposobnostmi slovenskih kolesarjev v ekipi Mateja Mohoriča, Jana Tratnika, Domna Novaka in Matevža Govekarja, je potrdil hišne preiskave, ki naj bi bile povezane z domnevnimi dopinškimi prestopki.

»Vse smo že povedali v izjavi za javnost. Res je težko govoriti o kakšnih pričakovanjih. Radi bi vedeli, zakaj to počnejo,« je dejal 48-letni nekdanji kolesar. »Pred Tourom spimo kot dojenčki, garamo pa kot konji. Vse, kar imamo povedati, povemo na cesti. Ob tem smo bili vedno 100-odstotno transparentni. Tisti preiskovalci, ki želijo videti, kaj počnemo na treningih, se nam lahko pridružijo. Mogoče bodo potem razumeli, da vsi vlagamo vse v ta projekt, da bi dosegli vidne rezultate,« je še poudaril Miholjević.

Ekipa Bahrain Victorious je v izjavi za javnost v ponedeljek sporočila, da so organi pregona v Evropi pod vodstvom evropskega policijskega urada Europol preiskali domove nekaterih članov ekipe zaradi suma dopinških nepravilnosti. Po takratnih informacijah kolesarskega portala Velonews so v Sloveniji preiskali tudi domovanje šefa ekipe Milana Eržena. Del ekipe so sicer še številni drugi Slovenci, med njimi tudi eden od športnih direktorjev Gorazd Štangelj.

Preiskave Europola tudi na Poljskem in v Španiji

Preiskave so po poročanju Velonewsa potekale v več državah, vključno s Slovenijo, Poljsko in Španijo, pri čemer je koordinirano akcijo vodil Europol. Ekipa Bahraina je navedla, da so bile racije neposredno povezane s preiskavo hotelskih sob med lanskim Tourom, ko je v prostore ekipe 15. julija vdrlo 50 policistov.

Preiskavo je takrat vodil urad OCLAESP, pristojen za javno zdravje s sedežem v Marseillu, kjer je državni tožilec tudi odprl uradno preiskavo zaradi suma dopinških nepravilnosti. Pri Bahrainu so kasneje izpostavili, da se tudi pred letošnjo izdajo največje dirke »nadaljuje poskus namenoma škoditi ugledu posameznikov in članov ekipe«. Moštva doslej tudi niso informirali o kakršnihkoli izsledkih preiskav, so še zapisali v ponedeljkovi izjavi za javnost.

Europol se je za zdaj za Velonews odzval le s kratko izjavo, da »prizadevanja v tej smeri še potekajo in da trenutno ne morejo postreči s kakšno informacijo«. Kot je še dejal Miholjević, Europol niti ekipi ni razkril, kaj sploh iščejo.