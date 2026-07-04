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Kolesarstvo

Ekipni kronometer na Touru kakršnega še ni bilo

Prva etapa 113. Toura je hkrati tudi ena izmed najzanimivejših na celotni tritedenski dirki.
Decathlon CMA CGM Team in Paul Seixas letos žanjejo največ zanimanja na Dirki po Franciji. FOTO: Anne-Christine Poujoulat Afp
Galerija
Decathlon CMA CGM Team in Paul Seixas letos žanjejo največ zanimanja na Dirki po Franciji. FOTO: Anne-Christine Poujoulat Afp
Miroslav Cvjetičanin
4. 7. 2026 | 09:36
4. 7. 2026 | 09:39
5:18
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Spopad za rumeno majico bo danes izjemen. Na startu so najboljši kronometristi na svetu. In z novim pravilom ekipnega kronometra bo etapa še toliko bolj zanimiva. 

Novo pravilo veleva, da se šteje čas vsakega posameznega kolesarja v ekipi posebej in ne več čas četrtega kolesarja od osmih, ki pride skozi cilj. To smo videli že na letošnji dirki Tour Auvergne - Rhône-Alpes, bivši Dirki po Dofineji.

Pogled na traso, ki je dolga 19 kilometrov, sproži veliko razmišljanja in ugibanja; je pretežka za Ineosove kolesarje, ki so na papirju zagotovo favoriti številka ena in hkrati tudi pretežka za Lidl Trek ekipo, ki so na papirju takoj za njimi, ko gre za »stavnice«. V moštvu Lidl Trek so se za današnji ekipni kronometer pripravljali več kot vse ostale ekipe, pravi večina kolesarskih strokovnjakov. Ampak, tu je tudi Remco Evenepoel s svojimi rdečimi biki, ki že nekaj časa govori, da je zanj najpomembnejša prav prva etapa, ker hoče biti že danes v rumeni majici. Vemo, pa da je Remco daleč najboljši kronometrist na dirki, če malce pozabimo na Filippa Ganno.

In vendar je tu tudi Tadej Pogačar, ki bi lahko danes oblekel rumeno majico in jo slekel šele po razglasitvi najboljšega na 113. Touru, dne 26. julija v Parizu. Kdaj je na Touru zadnji kolesar nosil rumeno majico od prve do zadnje etape? Jacques Anquetil leta 1961. Pravzaprav je to do letos uspelo le štirim kolesarjem. Ampak, to je pravljica za debate ob šanku, danes je to »skoraj« nemogoče. Ugrizniti se moram v jezik, ker sodobnega kolesarstva ne smem več označevati z besedo - nemogoče.

Kaj pa Jonas Vingegaard in njegova Visla Lease Bike? Pogled na startno listo je osupljiv. Razen Kussa in Piganzolija, ki bosta prav prišla za tistih 200 metrov višinske razlike, Affini, Campenaerts, Armirail, vsi odlični za najhitrejše preizkušnje. Spet vprašanje, kdo je lahko hitrejši od Ganne, Fossa, Tarlinga in Godona? Mogoče Decathlon, Soudal ali Alpecin? Toliko favoritov za zmagovalca na ekipnem kronometru še ni bilo.

Kakšna je trasa prve etape?

Trasa uvodne etape bo dolga dobrih 19 kilometrov, vzpon na Montjuïc bo predigra za zaključek na Côte de Stade Olympique. Prva ekipa se bo s startne rampe v parku Parc del Fòrum na vzhodnem delu Barcelone podala ob 17.05 po srednjeevropskem času. Uvodnih pet kilometrov bo potekalo po mestnih ulicah proti notranjosti mesta, od obale proti središču Barcelone, kjer bo prvi vmesni čas.

Na polovici trase bodo kolesarji zapeljali mimo ene najbolj znamenitih svetovnih znamenitosti, veličastne bazilike Sagrada Familia. Nato jih čakajo dolgi ravni odseki po ulicah Rambla de Guipúscoa, Carrer d'Aragó in Carrer de Mallorca, kjer bodo najmočnejši člani ekip narekovali visok tempo, skrbeli za svoje kapetane za skupni seštevek in skušali pred odločilnim zaključkom ustvariti čim večjo prednost.

Po drugi vmesni časovni kontroli na ulici Passeig de Santa Madrona, štiri kilometre pred ciljem, se trasa povsem spremeni. V ospredje bodo stopili kolesarji, ki bodo lovili etapno zmago, ter favoriti za skupno razvrstitev, saj jih bosta do cilja ločila še dva zahtevna vzpona na Montjuïc, kjer bo padla odločitev o prvem nosilcu rumene majice na Touru 2026.

Prvi vzpon, poimenovan Côte de Montjuïc, bo dolg 1,1 kilometra s povprečnim naklonom 5,1 odstotka. Čeprav na papirju ne deluje posebej zahteven, bodo imele noge kolesarjev po skoraj maksimalnem naporu ekipnega kronometra že precej težav.

O zmagovalcu bo najverjetneje odločal zaključni vzpon Côte de Stade Olympique, dolg 800 metrov s povprečnim naklonom sedmih odstotkov. Prav ta eksplozivni zaključek bi lahko naredil odločilno razliko med najboljšimi ekipami in favoriti za skupno zmago.

S SPREMLJANJEM V ŽIVO ZAČNEMO OB 17. URI

Barcelonski uvod bo predvsem preizkus surove moči. Približno tri četrtine trase bo pisanih na kožo specialistom za vožnjo na čas in najmočnejšim ekipam, v zadnjih kilometrih pa bodo v ospredje stopili najbolj eksplozivni hribolazci in kolesarji, ki blestijo na kratkih, strmih vzponih. Prav tam se bo začel prvi veliki boj za rumeno majico Dirke po Franciji 2026.

Profil 1. etape 113. Toura. Foto Letour.fr Delo
Profil 1. etape 113. Toura. Foto Letour.fr Delo

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Tour 2026dirka po FrancijikolesarstvoTour de Franceekipni kronometer

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