Ekvadorec v slogu Jana Polanca, polom Gerainta Thomasa

AFP Jonathan Caicedo je slavil največjo zmago v karieri. FOTO: Luca Bettini/AFP



Od sanj do nočne more

AFP - International News Agency Na Etni je bil leta 2017 najboljši Jan Polanc. FOTO: Luk Benies/AFP

Če ob številnih uspehihkdaj pozabimo na to, kako nepredvidljivo je lahko kolesarstvo, nas na to opomnijo tudi na videz nedolžne nesreče. Takšna je v 3. etapi Gira doletela, na papirju prvega favorita za zmago na Giru, ki je na vzponu na Etno izgubil vse možnosti za rožnato majico.Junak dneva je bil sicer Ekvadorec(Education First), ki se je v slogu(tu je zmagal leta 2017) po dolgem pobegu veselil največje zmage v karieri. Precej več pozornosti pa je pritegnilo dogajanje v skupini favoritov za vrh v skupnem seštevku, v kateri nihče ni pričakoval takšnega zasuka.Thomas je med zaprto vožnji v Enni (menda je povozil odvržen bidon) padel na bok, si strgal dres, vendar nadaljeval dirko, na videz brez posledic. Tako so sporočili tudi iz njegove ekipe Ineos, ki pa dejanskega stanja svojega kapetana ni mogla več skrivati, ko se je cesta začela vzpenjati proti Etni.V soboto še sanjski Giro za Ineos (uvodno zmago v vožnji na kronometer je slavil in rožnato majico oblekel, Thomas pa se je na 4. mestu odrezal najbolje med kandidati za končni vrh) se je sprevrgel v nočno moro. Thomas, ki je zaradi preslabe pripravljenosti izpustil Tour de France in vso pozornost preusmeril na Giro, ni mogel več slediti tempu glavnine, do vrha je izgubil več kot 12 minut …Britanec pa ni bil edini od favoritov s slabim dnevom, tudi njegov rojak(Mitchelton Scott) je zapadel v krizo in zaostal več kot 4 minute za zmagovalcem ter tri minute in pol za tekmeci za rožnato majico. To je prvič oblekel Portugalec(Deceuninck Quick Step), vendar po preobratu na Etni zdaj zelo dobro kaže poražencem uvodnega kronometra,(Trek Segafredo),(Astana) in(Jumbo Visma).je etapo končal na 93. mestu (18:09),(oba Bahrain McLaren) pa na 122. mestu (24:48).