Francoski zvezdnik bo posnemal Rogliča, mu bo uspelo?

Primož Roglič je bil smučarski skakalec, preden je zablestel v kolesarstvu. Zdaj ima posnemovalca ...

Znani francoski biatlonec Emilien Jacquelin bo namreč maja postal član poklicne kolesarske ekipe Decathlon AG2R La Mondiale.

Nosilec zlate kolajne s štafetne preizkušnje na 4 x 7,5 km na letošnjih zimskih olimpijskih igrah v Milanu in Cortini se bo maja pridružil razvojni ekipi omenjenega moštva, ki ga bo seznanila in postopoma uvedla v svet profesionalnega cestnega kolesarstva, je STA povzela poročanje avstrijske tiskovne agencije APA.

Tridesetletni Jacquelin kljub svoji kolesarski avanturi ostaja zvest biatlonu, njegov primarni cilj je nastop na zimskih olimpijskih igrah čez štiri leta v francoskih Alpah.

Emilien Jacquelin se bo preizkusil v kolesarstvu. FOTO: Thomas Fure/Reuters

Jacquelin ima še tri olimpijske kolajne. V Pekingu 2022 je osvojil dve srebrni na moški štafetni in mešani ekipni preizkušnji, edino posamično odličje pa je osvojil na letošnji zasledovalni preizkušnji na 12,5 km, ki jo je končal na tretjem mestu. Pred njim sta bila Šved Martin Ponsiluoma in Norvežan Sturla Holm Lagreid.

Na svetovnih prvenstvih ima v različnih disciplinah po pet zlatih in bronastih kolajn, na tekmah za svetovni pokal pa je doslej dosegel tri zmage, je še zapisala STA.