Emirati po dveh dneh potolčeni, Pogačar izgubil pomočnika za Tour?

Na dirki po Italiji je drugo etapo s ciljem v Velikem Tarnovem zaznamoval velik padec v glavnini, v katerega je bilo udeleženih kar pet kolesarjev ekipe UAE Emirates. Med njimi so bili tudi fantje, ki so bili vpoklicani v ekipo za dirko po Franciji, zdaj pa bodo skoraj zagotovo julija Tadeju Pogačarju pomagale njihove rezerve.

Le nekaj minut po padcu sta v rešilcu končala Jay Vine, eden izmed najbolj nesrečnih kolesarjev v pelotonu, in Marc Soler, ki je padel kot prvi. Močno so ob tla prileteli tudi blatni in porezani Adam Yates, Jhonatan Narvaez in Antonio Morgado, prav vsi pa so v drugi etapi precej zaostali. Več o njihovem stanju bomo vedeli pred jutrišnjo etapo, že zdaj pa je znano, da na Touru zagotovo ne bo Marca Solerja, ki se je močno poškodoval. V ekipi za Tour je tudi Yates, ki je etapo sicer končal, a ni bil videti v dobrem stanju.

Raztrgan je v cilj prišel tudi Vingegaardov ekipni kolega in nekdaj tretji na rožnati pentlji Wilco Kelderman. FOTO: Luca Bettini/AFP

Razočarani so v moštvu Bahrain Victorious, kjer je že drugi dan padel in odstopil njihov kapetan za visok skupni rezultat Santiago Buitrago (po letošnji sezoni naj bi prestopil v NSN Cycling), športni direktor Gorazd Štangelj bo tako vse upe stavil na prekaljenega mačka Damiana Carusa.

Že po prvi etapi je zaradi poškodbe dirko zapustil italijanski hitraš Matteo Moschetti (Pinarello Q36,5), jutri pa bi mu utegnil slediti njegov rojak Andrea Vendrame (Jayco Alula). Smola je doletela tudi NSN Cycling, padel je Corbin Strong, še huje pa sta jo odnesla potolčena Dion Smith in Jake Stewart. Slabo je izgledal tudi francoski specialist za vožnjo na čas Rémi Cavagna (Groupama-FDJ), medtem ko je naposled le minuto izgubil Derek Gee-West (Lidl-Trek).