Ista trasa, isti navijači, a sedemkrat nižji nagradni sklad za kolesarke

Na kolesarski dirki Eneco Tour je veliko prahu dvignil nagradni sklad za moško in žensko dirko, ki sta potekali istočasno na enaki trasi.
Galerija
Demi Vollering, zmagovalka letošnje dirke po Franciji za dekleta. FOTO: Manon Cruz/Reuters
Eneco Tour, večdnevna kolesarska dirka na Nizozemskem, je prvič združila moško in žensko preizkušnjo v vožnji na čas. Na videz odlična odločitev v letih združevanja obeh kategorij pa je naletela na buren odziv. Razlog je bila huda razlika v denarnih nagradah. Na to je opozorila Nizozemka Charlotte Kool, ena najboljših šprinterk na dirki, ki je spregovorila o protislovju med obljubami o enakopravnosti med spoloma in dejanskim nagrajevanjem.
Kolesarji in kolesarke so se v torek zvečer na ulicah Haaga pomerili na isti 3,1 kilometra dolgi progi, pred istimi gledalci in televizijskimi kamerami. Organizatorji prenovljene kolesarske dirke Eneco Tour so z inovativnim prologom želeli pokazati, da sta moško in žensko kolesarstvo enakovredna dela iste profesionalne dirke.
A pogled na nagradni ...
Komentarji