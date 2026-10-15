Ista trasa, isti navijači, a sedemkrat nižji nagradni sklad za kolesarke

Eneco Tour, večdnevna kolesarska dirka na Nizozemskem, je prvič združila moško in žensko preizkušnjo v vožnji na čas. Na videz odlična odločitev v letih združevanja obeh kategorij pa je naletela na buren odziv. Razlog je bila huda razlika v denarnih nagradah. Na to je opozorila Nizozemka Charlotte Kool, ena najboljših šprinterk na dirki, ki je spregovorila o protislovju med obljubami o enakopravnosti med spoloma in dejanskim nagrajevanjem. Kolesarji in kolesarke so se v torek zvečer na ulicah Haaga pomerili na isti 3,1 kilometra dolgi progi, pred istimi gledalci in televizijskimi kamerami. Organizatorji prenovljene kolesarske dirke Eneco Tour so z inovativnim prologom želeli pokazati, da sta moško in žensko kolesarstvo enakovredna dela iste profesionalne dirke. A pogled na nagradni ...