Sin nekdanjega zvezdnika poskrbel za veliko veselje v slovenski ekipi

Američan Ashlin Barry je poskrbel za veliko presenečenje na kolesarskem svetovnem prvenstvu v Montrealu – po izjemno dolgem pobegu je postal svetovni prvak med mlajšimi člani, odličen dan pa je imel tudi Slovenec Erazem Valjavec, ki je zahtevno cestno preizkušnjo končal na zelo dobrem devetem mestu.

Barry je bil že od začetka eden izmed glavnih junakov. Američan se je že 130 kilometrov pred ciljem znašel v velikem pobegu, ki mu je uspelo vztrajati daleč v odločilni del preizkušnje. A ko so vsi preostali tekmeci odpadli, je Barry ostal na čelu in niti ni izgubljal veliko časa proti tekmecem.

Član razvojne ekipe Visma Lease a Bike in sin nekdanjega kanadskega profesionalnega kolesarja Michaela Barryja si lepšega praznovanja rojstnega dne skoraj ne bi mogel zamisliti. Prav na dan, ko je dopolnil 19 let, je prvi prečkal ciljno črto in v solzah proslavil osvojitev mavrične majice. Srebrno odličje je pripadlo Špancu Hectorju Alvarezu, sicer članu Lidl-Treka, tretji je bil Norvežan Jesper Stiansen.

Valjavec imeniten

Zelo vidno vlogo je imel tudi Erazem Valjavec, slovenski reprezentant je na svoji prvi dirki po zlomu ključnice pokazal izjemno napadalno predstavo. Večkrat je poskušal z napadi, zelo dejaven pa je bil v vseh odločilnih fazah dirke. Na koncu je v šprintu zasledovalne skupine končal kot deveti.

Dirko sta uspešno končala tudi člana kranjskega Factor Racinga Jaka Marolt in Anže Ravbar, sicer tesna prijatelja. FOTO: Sprintcyclingagency/KZS

Njegov dosežek ima še dodatno težo zaradi težav v pripravah na svetovno prvenstvo. Na prvi etapi dirke Tour de l'Avenir si je zlomil ključnico, zaradi česar je bil njegov trening pred prvenstvom precej okrnjen. Vseeno se je uspel hitro vrniti med najboljše kolesarje na svetu, do uspeha pa so mu pomagali tudi reprezentančni kolegi Sven Mernik, Anže Ravbar in Jaka Marolt. Ekipo je iz avtomobila vodil Martin Hvastija.

Ta je sicer pred odhodom na svetovno prvenstvo dokaz rezervirano govoril o pričakovanjih slovenske izbrane vrste, saj so prav vsi štirje fantje imeli težave s poškodbami. Vseeno pa so dokazali, da bomo ne glede na vse še dolgo gledali Slovence na čelu kolesarskega športa.

Sven Aleksander Mernik je prav tako vozil hrabro, končal je v drugi glavnini, dobri dve minuti za zmagovalcem. FOTO: Sprintcyclingagency/KZS

Mladi Slovenec trenutno nastopa za razvojno zasedbo Soudal Quick-Step, katere član bo tudi v prihodnji sezoni. Po načrtih naj bi nato naredil naslednji korak in se leta 2028 preselil v člansko ekipo svetovne serije, s katero naj bi imel dogovor tudi za sezono 2029.