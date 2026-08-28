Od kralja Haralda se je poslovil tudi norveški nogometni kralj

Norveška žaluje za kraljem Haraldom V., od svojega monarha pa se je javno poslovil tudi nogometni zvezdnik Erling Haaland. Njegova objava na Instagramu je ganila ljudi, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Haaland je na Instagramu objavil uradni portret pokojnega kralja v paradni uniformi, z odlikovanji in lento. Ob fotografiji je 26-letni nogometaš zapisal: »Počivaj v miru, kralj Harald. Hvala za vse, kar si storil za Norveško. V čast mi je bilo, da sem te spoznal.«

Nogometaš Manchester Cityja, ki je na nek način prav tako norveški kralj, le da športni, se je s kraljem Haraldom V. srečal pred približno mesecem dni v Oslu po najuspešnejšem nastopu reprezentance na SP doslej. Tam so Vikinge v četrtfinalu ustavili Angleži. Prestolonaslednik Haakon, princesa Ingrid Alexandra in princ Sverre Magnus so takrat osebno pozdravili vsakega reprezentanta, med njimi tudi prvega zvezdnika Haalanda.