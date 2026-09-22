Eržen za uvod tik pod odrom

Slovenski kolesar Žak Eržen je s 4. mestom v uvodni etapi začel 11. dirko po Hrvaški. Kolesar Bahrain-Victoriousa je v ciljnem sprintu 167 kilometrov dolge preizkušnje med Splitom in Segetom Donjim zaostal le za zmagovalcem, Kolumbijcem Juanom Sebastianom Molanom, Francozom Paulom Magnierom in Nemcem Timom Teutenbergom.

V razgibani etapi je naprej sicer pobegnila četverica, ki pa jo je glavnina ujela na zadnjem vzponu. Po njem sta napadla Nizozemca Sjoerd Bax in Axel Van Der Tuuk, a je glavnina tudi ta dva ujela 300 m pred ciljem. Molano, sicer sotekmovalec Tadeja Pogačarja pri ekipi UAE Emirates, je bil nato najmočnejši v sprintu in pri 31 letih vpisal svojo 29. zmago v karieri.

Od Slovencev na dirki nastopajo še Domen Novak, tudi član ekipe UAE Emirates, ki je bil danes 63., ter kolesarji moštva Pogi Team Gusto Ljubljana. Med temi je bil danes najboljši Hrvat Nicolas Gojković na 23. mestu, Bastian Petrič je bil 29. V sredo kolesarje čaka 114,5 km dolga etapa med Biogradom na Moru in Novaljo, dirka pa se bo končala v nedeljo v Zagrebu. Od Slovencev je hrvaško pentljo doslej osvojil Matej Mohorič, ki je bil najboljši leta 2022. Zadnji dve izvedbi je dobil Američan Brandon McNulty, toda Pogačarjev moštveni kolega letos ne tekmuje na dirki.