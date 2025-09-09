Etapa na Vuelti spet skrajšana zaradi protestov, zmaga za Egana Bernala

Propalestinski protestniki so vnovič skrajšali etapo kolesarske dirke po Španiji. Etapo, ki se je zaradi protesta končala osem kilometrov pred prvotnim ciljem, je dobil Egan Bernal (INEOS Grenadiers), med kandidati za skupno zmago pa ni prišlo do večjih razlik.

V pobegu dneva je bila velika ubežna skupina, v kateri so izstopali Bernal, Marc Soler (UAE Emirates) in Mikel Landa (Soudal Quick-Step), zadaj pa je v glavnini ritem narekovala ekipa Visme Lease a Bike, ki je begu pustila veliko prednost, zato smo zmagovalca etape iskali tam.

Že pred zaključkom je prišlo do težav zaradi protestnikov, danes so ti pred prihodom kolesarjev na vzpon Alto de Prado na cesto porušili drevo, a so ga organizatorji dovolj hitro odstranili. Prav tam se je močno razbila ubežna skupina, ki je sicer imela 30 kilometrov pred ciljem kar osem minut prednosti pred glavnino. Spredaj sta se oddaljila Bernal in Landa, ki sta si v deževnih razmerah hitro priborila lepo prednost in jasno je bilo, da se bosta udarila za etapno zmago.

V samem zaključku pa so organizatorji sporočili, da je tri kilometre pred ciljem velik protest, zato so ciljno črto postavili na osem kilometrov pred ciljem. Tja sta skupaj prišla Landa in Bernal, ki sta se udarila v šprintu dvojice, boljši pa je bil Kolumbijec.

Nekaj akcije je bilo tudi v glavnini, kjer je na spustu odpadel Avstrijec Felix Gall (Decathlon AG2R La Mondiale), Vingegaard pa je imel težave s kolesom, a se je uspešno vrnil h konkurentom. Ti so v cilj prišli skupaj, slabih šest minut za zmagovalcem, gledalci pa smo bili vnovič prikrajšani bojev med najboljšimi kolesarji na dirki.

V skupni razvrstitvi ima danski šampion še vedno 48 sekund prednosti pred Portugalcem Joaom Almeido iz ekipe UAE Emirates. Italijan Giulio Pellizzari (Red Bull Bora Hansgrohe) je na petem mestu prehitel Galla.

»Prejšnji teden sem malo kašljal, a sem zdaj bolje in me nič ne moti. Izgleda, da je bilo v glavnini veliko bolezni,« je pred štartom dejal Vingegaard, ki mu je kožo s posojenim kolesom tokrat rešil ekipni kolega Ben Tulett.

Jonas Vingegaard je sicer že pred 16. etapo izgubil pomembnega pomočnika, zaradi bolezni je namreč odstopil izjemni Belgijec Victor Campenaerts. »Zelo sem razočaran, da ne bom mogel pomagati Jonasu prinesti rdečega dresa v Madrid. Preden sem zbolel, sem se počutil res dobro in sem lahko opravljal svoje delo za ekipo. Za fante in Jonasa bom navijal od doma,« je povedal za klubsko spletno stran. Jutri karavano čaka tipična etapa na Vuelti – ravnina do zadnjega vzpona na Alto de El Morredero (8,8 km, 9,5 %).

Gal Glivar (Alpecin-Deceuninck) in Domen Novak (UAE Emirates) sta opravljala vlogi pomočnikov, etapo pa sta končala na 36., oziroma 48. mestu.