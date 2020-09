Etapa za tipanje pulza glavnim konkurentom

Žepna raketa je drugo ime včerajšnjega zmagovalca Caleba Ewansa. FOTO: Reuters

Včerajšnji največji osmoljenec je Antony Perez (Cofidis), namesto, da bi danes oblekel pikčasto majico, so mu nadeli opornico za včeraj poškodovano ključnico, saj je zaradi padca moral odstopiti z dirke. FOTO: Anne-Christine Poujoulat/AFP

Dirka po Franciji se nadaljuje s 4. etapo od Sisterona do Orcières-Merlette v dolžini 160 kilometrov. Pogled na profil etape pokaže, da bo šlo zlasti v zadnjih kilometrih za prvi preizkus klancarjev.je včeraj sicer izjavil, da je etapa na papirju videti težja kot pa se bo po njegovih predvidevanjih zgodilo na cesti.Namignil je, da verjetno ne bo šlo »na nož«, ampak bolj za tipanje favoritov, kdo je pravi in kdo ne. Tak, »Rogličev« razplet smo videli že mnogokrat, pričakovanja gledalcev so bila velika, potem pa se ni zgodilo kaj več kot pa šprint v samem zaključku etape.bo verjetno spet jezen, tako kot je bil na državnem prvenstvu v Cerkljah, ko je v cilju podučil zmagovalca Rogliča, da se šprinta po ravnem in ne v klanec. Seveda je bilo to mišljeno hudomušno prijateljsko.Pravdanes spada med tiste favorite, ki najbrž ne bo zdržal na sedežu in bo, glede na njegov slog kolesarjenja, prav gotovo med tistimi, ki bodo potipali pulz favoritom. Nevaren bo tudiiz Astane, ki je prav tako zelo borben kolesar in v takih zaključkih težko zdrži mirno na sedežu.Roglič je včeraj izjavil, da se počuti vsak dan bolje, zato tudi danes spada v najožji krog tistih, ki bodo skušali pokazati kam, kdo spada.je na zadnjih dveh etapnih dirkah bil v takih zaključkih zelo nemočen v primerjavi z njim, bo zato skušal dokazati, da se je vrnil v zmagovalno formo? Francozi bi še najraje videlida v svojem rumenem slogu napade in spet pokaže tisto pravo borbenost, ki jo tako očitajo francoskim kolesarjem.bo najverjetneje utiral pot Lopezu, kar pomeni, da bo zaradi njegovega načina dirkanja prvi poskušal z napadom, in če, mu ne bo uspelo, bo to skušal popraviti Lopez. Kaj pa, je on naslednji Ineosov zmagovalec Toura, bo danes snel masko?Četrta etapa ima 5 kategoriziranih klancev; 3-klanci so 3. kategorije, 1-klanec je 4. kategorije in zadnji zaključni na smučišče Orcières-Merlette, uvrščajo v klanec 1. kategorije, dolg je 7,1 kilometra, njegov povprečni naklon je 7-odstoten. Na 51-kilometru je samo eden današnji leteči cilj. In že smo pri. Njegov boj za 8. zeleno majico se bo nadaljeval, včeraj smo ga videli zelo trpeti, ampak videti je, da si osme majice zares želi in tega podviga se je lotil resno, njegovo vprašanje: Zakaj tako resno?, včeraj ni bilo smešno.(Klikni dvakrat na stage 4)