Etape Vuelte: To je trasa, na kateri bo Tadej Pogačar lovil zgodovino

Naročite se
Zdaj gre zares, na tretji in hkrati zadnji tritedenski dirki v tej sezoni lahko slovenski navijači stiskajo pesti za največ Slovencev letos, seveda tudi za Tadeja Pogačarja, ki lovi zgodovinsko zmago na Vuelti, s katero bi dopolnil zbirko zmag na grand tourih. Predstavljamo profile etap, ki Pogačarja, Rogliča, Jakoba Omrzela in tekmece ločijo od zadnje ciljne črte v Granadi.
1. etapa, Monako - Monako, 9 km (TT)
2. etapa, Monako - Manosque, 215,2 km
3. etapa, Gruissan - Font Romeu, 166,7 km
4. etapa, Andorra la Vella - Andorra la Vella, 104,9 km
5. etapa, Falset - Roquetes, 171,1 km
6. etapa, Alcossebre - Castellón, 176,8 km
7. etapa, Vall d’Alba - Aramón Valdelinares, 149,9 km
8. etapa, Puçol - Xeraco, 176,4 km
9. etapa, Villajoyosa - Alto de Aitana, 187,5 km
10. etapa, Alcaraz - Elche de la Sierra, 184,5 km
11. etapa, Cartagena - Lorca, 156,1 km
12. etapa, Vera - Calar Alto, 166,5 km
13. etapa, Almuñécar - Loja, 193,2 km
14. etapa, Jaén - Sierra de la Pandera, 152,7 km
15. etapa, Palma del Río - Córdoba, 181,2 km
16. etapa, Cortegana - Palos de la Frontera, 186 km
17. etapa, Dos Hermanas - Sevilla, 189,2 km
18. etapa, El Puerto de Santa María - Jerez de la Frontera, 32,5 km (TT)
19. etapa, Vélez-Málaga - Peñas Blancas (Estepona), 205,1 km
20. etapa, La Calahorra - Collado del Alguacil, 206,7 km
21. etapa, Granada - Granada, 99,4 km
Komentarji