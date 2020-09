Eugenia bo bežala, Urški in Špela bodo čakale

Imola

Selektor Gorazd Penko bo prvič na SP v ogenj poslal pet kolesark. FOTO: Tomi Lombar/Delo

- Kako zahtevna je trasa cestne dirke na svetovnem prvenstvu v Italiji, bodo pred moškimi (nastop jih čaka jutri) pokazale ženske, ki bodo morale danes 5-krat prekolesariti 28,8 km dolg krog na obrobju Imole. Med njimi bo prvič na štartu (12.35) kar pet Slovenk, kar selektorjudaje možnost, da se pripravi na več scenarijev.»Trasa je najbolj zahtevna na najožjih delih ceste, vsak padec ali okvara lahko pomeni odstop.bomo poslali v pobeg, saj zaradi svoje telesne konstitucije ne bi mogla slediti najboljšim v zadnjih dveh krogih. Če nam to uspe, bodo lahko, ki jim proga bolj ustreza, lahko čakale na zaključni boj v glavnini,« je Penko predstavil taktični načrt, ki naj bi na 143 km dolgi preizkušnji z 2800 višinskimi metri prinesel izboljšanje 22. mesta Pintarjeve iz Bergna 2017.Slovenske kolesarke, ki so s 13. mestom Bujakove v vožnji na čas že dosegle najboljšo slovensko uvrstitev doslej, bodo nosile naslednje štartne številke: 76 –, 77 – Eugenia Bujak, 78 – Špela Kern, 79 – Urška Pintar, 80 – Urška Žigart. Favoritinje so Nizozemke, na štartu jih bo 8, z branilko naslova svetovne prvakinjena čelu.