FOTO:Eugenia Bujak postavila nov slovenski mejnik

Branilka naslova čez ogrado

si je na svetovnem prvesntvu za cilj v vožnji na kronometer zadala izboljšanje 16. mesta s SP leta 2013, ko je še kolesarila za matično poljsko reprezentanco, in ga tudi dosegla. V Imoli je zasedla 13. mesto, kar je najboljša slovenska uvrstitev na SP med ženskami doslej.»Z vožnjo sem zadovoljna, če bi imela malo več časa za posebno pripravo na kronometer, bi lahko bila še boljša, nisem pa imela težkih trenutkov na progi. Na njej sicer ni bilo počitka, tudi v drugem delu, ki gre večinoma navzdol, je bilo treba zaradi tehničnih odsekov vseskozi poganjati,« je povedala Bujakova, ki je za nizozemsko zmagovalko(40:20) zaostala za 2:20. Srebro je osvojila Švicarka, bron pa NizozemkaDirko je sicer zaznamoval tudi grd padec (zletela je čez zaščitno ogrado ob cesti) in odstop branilke lanskega naslova svetovne prvakinje, Američanke. Ima Bujakova kakšen nasvet za, ki ga danes čaka nastop na isti progi? »Samo gas do konca, to bo za fante zelo kratek kronometer, kot da bi me dirkale na 10 km,« je dejala članica ekipe Ale BTC Ljubljana, ki bo v soboto nastopila tudi na cestni dirki.»Upam, da si bom čim bolj odpočila. Tokrat imamo številčno in močno ekipo, s katero se lahko podamo v pobeg ali čakamo na razplet v glavnini,« je še povedala Bujakova, ki ji bodo na 143 km dolgi cestni preizkušnji družbo delale