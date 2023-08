Evenepoel prvič svetovni prvak, Pogačarja niso ubogale noge

Belgijski kolesarski zvezdnik Remco Evenepoel je osvojil zlato kolajno v vožnji na čas na svetovnem prvenstvu v Glasgowu. V Stirlingu (47,8 km) je ugnal Italijana Filippa Ganno in britanskega najstnika Joshuo Tarlinga. Edini slovenski predstavnik Tadej Pogačar ni ujel najboljšega dne, zasedel je 22. mesto.

Za Belgijo in Evenepoela je bil to prvi naslov prvaka v vožnji na čas, kolajno pa je 23-letni zmagovalec lanske Vuelte prejel četrtič. Enkrat je bil srebrn (2019), dvakrat pa bronast (2021, 2022). Za Ganno je bila to prav tako četrta kolajna, svetovni prvak je bil v letih 2020 in 2021, bronast pa še pred štirimi leti. Tretje mesto je nekoliko presenetljivo osvojil mladi Tarling. Devetnajstletnik je bil sicer lani svetovni prvak v mladinski konkurenci.

Pogačarju z 22. mestom ni uspelo priboriti dodatne kvote za nastop na olimpijskih igrah. To je uspelo zgolj kolesarjem iz najboljših desetih držav. Slovenija je bila v tem pogledu 14. po vrsti. Pogačar je v nedeljo osvojil bron na cestni dirki, s čimer je postal drugi Slovenec s tem dosežkom po Andreju Hauptmanu leta 2001. V kronometru je doslej v članski konkurenci Primož Roglič edini osvojil kolajno za Slovenijo pred šestimi leti v norveškem Bergnu.

Na tlakovanem vzponu pridobil nekaj mest

Pogačar, državni prvak s Pokljuke v tej disciplini, ni začel najhitreje. Po prvem ravninskem delu je bil 14. z zaostankom 36 sekund za Ganno. V nadaljevanju je po ravnini vse bolj popuščal. Na drugem vmesnem času je bil 24. z 2:18 minute zaostanka, na tretjem pa je bil z zaostankom 2:54 minute 26.

Remco Evenepoel je prvič osvojil naslov svetovnega prvaka v vožnji na čas. FOTO: Maja Smiejkowska/Reuters

Do konca je na krajšem tlakovanem vzponu pridobil nekaj mest, višje od 22. mesta pa ni posegel. Za Evenepoelom je na koncu zaostal za 3:06 minute. Za 24-letnika najboljša uvrstitev na kronometrih na SP ostaja šesto mesto iz lanskega Wollongonga.

»Nisem zadovoljen, sem kar razočaran. Mislim, da po vsej tej sezoni telo potrebuje počitek. To sem danes uvidel. Prejšnjo nedeljo sem še dal vse, kar sem imel v sebi. Videti je, da je to to za letos. Potrebujem malce oddiha, letos ga še nisem imel. Do avgusta je neslo,« je za RTV Slovenija dejal Pogačar.

»Štartal sem kar dobro, se mi je zdelo. Na vetru me je premetavalo levo in desno. Noge se nato niso vrtele tako kot prvih deset kilometrov in nisem več našel pravega ritma. Za nazaj sem skušal pritisniti čez klance, a videlo se je, da nimam prave eksplozivnosti," je še dodal in ocenil letošnjo sezono: "»Če potegnem črto, sem lahko zelo zadovoljen. Ob vseh vzponih in padcih imam za sabo eno najboljših sezon, morda celo najboljšo doslej.«

Ganna najhitreje začel, Evenepoel najbolje končal

V boju za zlato odličje se je odvil troboj med Evenepoelom, Ganno in Tarlingom. Medtem ko je Ganna najhitreje začel, je v drugem delu blestel Evenepoel in nato v zadnjem, bolj razgibanem delu zadržal prednost pred Italijanom. Svetovni prvak je postal s prednostjo 12 sekund. Tarling, prvi najstnik s kolajno na SP prav po Evenepoelu (2019), pa je zaostal za 48 sekund.

Danes so v Stirlingu v vožnji na čas tekmovali tudi mladinci (22,8 km). Zmago je slavil Avstralec Oscar Chamberlain. Od Slovencev je bil Erazem Valjavec 32. z zaostankom 2:23 minute, Jaka Marolt pa je zaostal še štiri sekunde več in končal na 35. mestu. Do konca sporeda SP bosta na vrsti še sobotna cestna dirka mlajših članov (12.30) in nedeljska cestna dirka članic (13.00).

V gorskem kolesarstvu so danes tekmovali mlajši člani in mlajše članice. Med prvimi je bil Matic Kranjec Žagar 67. z zaostankom enega kroga. Prvi je bil Britanec Charlie Aldridge. Pri mlajših članicah je bila najboljša Novozelandka Samara Maxwell. Slovenk ni bilo na štartu.

Izidi vožnje na čas, Stirling (47,8 km):

1. Remco Evenepoel (Bel) 55:19

2. Filippo Ganna (Ita) + 0:12

3. Joshua Tarling (VB) 0:48

4. Brandon McNulty (ZDA) 1:27

5. Wout Van Aert (Bel) 1:37

6. Nelson Oliveira (Por) 1:52

7. Rohan Dennis (Avs) 1:54

8. Mattia Cattaneo (Ita) 1:57

9. Mikkel Bjerg (Dan) 1:59

10. Geraint Thomas (VB) 2:04

22. Tadej Pogačar (Slo) 3:06