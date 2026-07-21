Evenepoel zanetil Pogačarjev ogenj, a Alpe so teren, na katerem vlada najboljši

Slovenski navijači že zavzemajo strateške položaje ob trasah alpskega trojčka, katerega vrhunec bosta cilja petkova in sobotna 19. in 20. etapa na slovitem Alpe d'Huezu. Tam bodo pesti stiskali za gospodarja 113. Toura Tadeja Pogačarja (UAE). V vožnji na čas ob Ženevskem jezeru ga je sicer premagal svetovni in olimpijski prvak Remco Evenepoel (Red Bull Bora Hansgrohe), a slovenski šampion v odločilne dneve vstopa s prepričljivo prednostjo 4:32. V dresu svetovnega prvaka, ki ga v cestnih etapah (ko nima rumene majice) nosi Pogačar, je tokrat štartal Belgijec, in potrdil, da je vožnja na čas njegova disciplina. Zmaga na razgibani 26,1-kilometrski trasi je bila prepričljiva in zaslužena. Najhitrejši je bil na vseh odsekih proge med Evianom in Thononom, na uvodnem 9,7-kilometrskem vzponu, vratolomnemu spustu, ki mu je sledil, ter za piko na i še na zaključnem ravninskem delu.