Evropska kolesarska elita prihaja v Slovenijo

Evropska kolesarska zveza (UEC) je na družbenih omrežjih razkrila, da bo Slovenija z Ljubljano prihodnje leto med 3. in 7. oktobrom gostila evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu. Kandidaturo je pred 12 dnevi napovedala Kolesarska zveza Slovenije (KZS) s podporo slovenske vlade, ki je takrat prižgala zeleno luč.

Prvenstvo stare celine bo prihodnje leto tako kot letos na vrsti po svetovnem prvenstvu, ki bo leta 2026 v Montrealu v Kanadi med 20. in 27. septembrom.

Slovenska vlada je že pred 12 dnevi na seji nakazala, da je naklonjena projektu EP 2026, potem ko je izdala soglasje kandidaturi Kolesarske zveze Slovenije. Ob tem je ministrski zbor soglašal tudi z možnostjo sofinanciranja v primeru uspešne kandidature.

»Gre za enega največjih kolesarskih dogodkov v Evropi, ki na enem mestu združi najboljše evropske kolesarje, navijače in medijsko pozornost. Uspešna kandidatura bi Sloveniji prinesla izjemno priložnost za promocijo športa, turizma in države kot celote,« so po takratni seji zapisali v izjavi za javnost.

Kolesarska zveza Slovenije je takrat dodala, da želja po izvedbi EP obstaja že dlje časa, potem ko slovensko kolesarstvo v zadnjih letih doživlja številne uspehe po zaslugi zvezdnikov, kot so Tadej Pogačar, Primož Roglič, Matej Mohorič in drugi.

Iz zveze so pred dnevi dodali, da lokacije prvenstva ne morejo izdati. Zdaj je po objavi UEC jasno, da bo prvenstvo organizirano v Ljubljani in okolici.

Slovenija se sicer poteguje tudi za start dirke po Franciji, potem ko je slovenska vlada julija organizatorjem Toura predala pismo o nameri za organizacijo prvih treh etap francoske pentlje leta 2029 ali kasneje.