    PREMIUM   D+   |   Kolesarstvo

    Evropsko prvenstvo je nacionalni projekt

    Slovenski kolesarski klubi bodo 31. januarja med Pavlom Marđonovićem in Ivanom Šmonom izbrali predsednika zveze.
    Pavel Marđonović napoveduje, da bo evropsko prvenstvo v Sloveniji, na katerem bo nastopil tudi Tadej Pogačar, zgodba o uspehu. FOTO: Jure Eržen
    Miha Hočevar
    24. 1. 2026 | 05:00
    14:50
    Če je predvsem po zaslugi Tadeja Pogačarja, Primoža Rogliča in drugih naših asov slovensko kolesarstvo rezultatsko v pravljičnih časih, tega ni mogoče trditi na institucionalni ravni. Kolesarska zveza Slovenije od junija, ko je mandat potekel Pavlu Marđonoviću, formalno nima več predsednika. Dobila ga bo 31. t. m., ko bo na volilni seji skupščine KZS Marđonovića izzval Ivan Šmon. Obema kandidatoma smo poslali ista predvolilna vprašanja, na katera nam je odgovoril le Marđonović. Šmon se je odločil, da bo pred volitvami komuniciral le neposredno s klubi, več o svoji viziji vodenja zveze pa bo za javnost razkril po njih.

    »Pred nami so največji projekti v zgodovini zveze, zato je naš fokus uspešna izvedba EP 2026, krepitev reprezentančnih programov, nadaljnja rast sponzorskih virov in dolgoročna ureditev organizacije ter statuta. Ključno pa je, da KZS ostane avtonomna, strokovno vodena in usmerjena v razvoj vseh panog – od vrhunskega športa do množičnosti,« je med drugim povedal Marđonović.

    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Bolniška odsotnost

    Konec privilegija javnih uslužbencev, konec izigravanja

    Po novem bo nadzor brez napovedi mogoč pri vseh zaposlenih. Preiskave morajo temeljiti na sumih zlorab.
    Mitja Felc 22. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski poleti

    Po vrnitvi iz Japonske so Domna zjutraj doma presenetili kontrolorji

    V Oberstdorfu od četrtka do nedelje 29. svetovno prvenstvo v smučarskih poletih s šestimi Slovenci. Domen Prevc vroči kandidat za osvojitev zlate lovorike.
    Miha Šimnovec 20. 1. 2026 | 20:12
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Črna kronika
    Smrt vojaka

    V imenu resnice: iz filma morajo izbrisati tri imena

    Sestra Blaža Furjana, novinar in režiser bodo morali plačati odškodnino, kolikšno, še ni odločeno.
    Aleksander Brudar 23. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Več iz teme

    kolesarstvoKolesarska zveza SlovenijePavel MarđonovićIvan ŠmonTadej PogačarPrimož Roglič

