Evropsko prvenstvo je nacionalni projekt

Če je predvsem po zaslugi Tadeja Pogačarja, Primoža Rogliča in drugih naših asov slovensko kolesarstvo rezultatsko v pravljičnih časih, tega ni mogoče trditi na institucionalni ravni. Kolesarska zveza Slovenije od junija, ko je mandat potekel Pavlu Marđonoviću, formalno nima več predsednika. Dobila ga bo 31. t. m., ko bo na volilni seji skupščine KZS Marđonovića izzval Ivan Šmon. Obema kandidatoma smo poslali ista predvolilna vprašanja, na katera nam je odgovoril le Marđonović. Šmon se je odločil, da bo pred volitvami komuniciral le neposredno s klubi, več o svoji viziji vodenja zveze pa bo za javnost razkril po njih.

»Pred nami so največji projekti v zgodovini zveze, zato je naš fokus uspešna izvedba EP 2026, krepitev reprezentančnih programov, nadaljnja rast sponzorskih virov in dolgoročna ureditev organizacije ter statuta. Ključno pa je, da KZS ostane avtonomna, strokovno vodena in usmerjena v razvoj vseh panog – od vrhunskega športa do množičnosti,« je med drugim povedal Marđonović.