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Kolesarstvo

Znana je ekipa za EP: Pogačarja ne bo, Roglič gre po kolajno

Selektor Uroš Murn je predstavil osmerico, ki bo na prihajajočem evropskem prvenstvu v kolesarstvu na domačih cestah predstavljala Slovenijo.
Slovenska reprezentanca iz Kanade prihaja z dobrimi vtisi. Na domačih cestah bo s številnimi navijači še nekoliko lažje. FOTO: Uroš Škaper/Kolesarska zveza Slovenije
Galerija
Slovenska reprezentanca iz Kanade prihaja z dobrimi vtisi. Na domačih cestah bo s številnimi navijači še nekoliko lažje. FOTO: Uroš Škaper/Kolesarska zveza Slovenije
Matic Rupnik
30. 9. 2026 | 09:32
30. 9. 2026 | 11:36
4:31
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Kolesarska zveza Slovenije je predstavila zasedbo kolesarjev in kolesark, ki bo na prihajajočem evropskem prvenstvu zastopala barve države gostiteljice. Na seznamu ni Tadeja Pogačarja, ki si je želel hitre vrnitve, a so mu v ekipi prižgali rdečo luč. Vseeno bo nastopila močna osmerica, ki ima visoka pričakovanja. 

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Primož Roglič lahko na Možjanci reši svojo prihodnost

Prvo ime slovenske odprave bo tako Primož Roglič, ki je na svetovnem prvenstvu v Montrealu dokazal, da še vedno spada med najboljše kolesarje na svetu. Njegova forma je dobra, morda še boljša kot na Vuelti, v nekoliko šibkejši konkurenci kot v Kanadi, pa je kolajna povsem realen cilj. Skupaj z Janom Tratnikom bosta nastopila tudi v vožnji na čas prihodnjo sredo. 

Tokrat bo tekmoval v navezi z mladim Jakobom Omrzelom, ki bi mu lahko krog v okolici Šenčurja precej ustrezal. Z dirke po Španiji je prinesel dobre noge, zato bi lahko v začetni fazi dirke sledil nevarnejšim napadom. Selektor Uroš Murn bo upal na boljše noge Jana Tratnika in Mateja Mohoriča, ki sta v Kanadi razočarala, imela sta tudi nekaj smole, a na domačih cestah jima bodo pomagali tudi domači navijači. 

Zelo svetla točka slovenske izbrane vrste je bil na svetovnem prvenstvu mladi Dolenjec Gal Glivar, ki bo tudi tokrat imel pomembno vlogo, hkrati pa mu bo tudi trasa zelo ustrezala. Reprezentanci se po odličnih predstavah na dirki po Hrvaški pridružuje še izkušeni Domen Novak, ki bo skrbel za nadzorovanje ritma v glavnini, v prvi fazi dirke pa bomo na čelu pogosto videli Matevža Govekarja. 

Zadnji ples kranjskega hitraša

Največ pozornosti pa si prav gotovo zasluži Luka Mezgec. Legendarni Kranjčan in zmagovalec etape dirke po Italiji v Trstu bo v nedeljo odpeljal svojo zadnjo dirko kariere. Trasa ga bo vodila skozi številna pomembna mesta njegovega življenja: od Ljubljane do Škofje Loke, Kranja in Kamnika, v Šenčurju pa je osvojil eno izmed svojih prvih zmag na cesti. Gre za kolesarja, o katerem prav vsak, ki je imel stik z njim, govori z izbranimi besedami. 

Prav zato ga v Šenčurju čaka prav poseben sprejem. Znano je, da zagotovo ne bo odpeljal do cilja, saj bo trasa zelo selektivna, vseeno pa ga bomo lahko videli na krogu čez Možjanco. 

Brez Urške Žigart

Urška Žigart je bojda prav tako v odlični formi, a tudi njej je nastop onemogočila poškodba. Slovenijo bodo tako med članicami zastopale Nika Bobnar, izkušena Špela Kern in mlada Tjaša Sušnik. Bobnarjeva bo tekmovala tudi v vožnji na čas, kjer je bila na sredozemskih igrah v Tarantu odlična tretja. 

Medalje so možne tudi v drugih kategorijah

Erazem Valjavec bo prvo ime slovenske ekipe med mlajšimi člani. FOTO: Uroš Škaper/Kolesarska zveza Slovenije
Erazem Valjavec bo prvo ime slovenske ekipe med mlajšimi člani. FOTO: Uroš Škaper/Kolesarska zveza Slovenije

Visoke cilje bo imela naša ekipa tudi med mlajšimi člani. V Kanadi je dobro formo potrdil Erazem Valjavec, tokrat pa bo imel v pomoč še Bastiana Petriča (v zadnji etapi dirke po Hrvaški je bil odličen deveti), Nejca Peterlina, Jona Pritržnika ter Jako Marolta in Anžeta Ravbarja, ki sta srečno zaključila s cestno dirko na SP. Veseli dejstvo, da so v ekipi kolesarji iz vseh treh slovenskih kontinentalnih klubov, zaradi ekipnih obveznosti pa manjka Sven Aleksander Mernik.

Med mlajšimi članicami na SP nismo imeli predstavnice, tokrat pa bodo izkušnje nabirale Zoja Ferlež, Pija Galof, Taja Mehle, Emilie Patru, Špela Pugelj in Anet Trakonja. V Kanadi so navdušili mladinci, ki jih bo tokrat na štartu še več: Maj Bohak, Gal Stare, Vanja Kuntarič Žibert, Maks Olenik, Urban Repše in Nik Muršec bodo imeli zelo visoka pričakovanja. 

Pri mladinkah bodo nastopile še Rebeka Gonza, Hana Jeromel, Lara Mehle, Lina Mehle, Pina Šiler in Eva Terpin. V mešani ekipni vožnji na čas se bosta Niki Bobnar, Zoji Ferlež, Piji Galof in Jaki Maroltu pridružila še Mihael Štajnar in Matic Žumer. 

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