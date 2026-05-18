Evropsko prvenstvo na Pogačarjevem najljubšem klancu

Letos slovenske ljubitelje kolesarstva čaka vroča jesen. Ljubljana in Šenčur bosta od 2. do 7. oktobra gostila cestno evropsko prvenstvo, katerega prvo ime bo kajpak Tadej Pogačar. Najboljši kolesar na svetu bo lanski naslov prvaka iz Francije branil na dobro znanih cestah, odločal bo vzpon na Možjanco, na katerem je nekoč najraje treniral.

Slovenski prireditelji so z razkritjem trase za javnost čakali vse do dneva, ko so v celoti asfaltirali cesto med Možjanco in Štefanjo Goro, ki bo velika pridobitev tudi za okoliške ljubiteljske kolesarje. Je pa že dolgo pred tem v javnost pricurljala neuradna informacija, da bo ta dvokilometrski vzpon s 195 višinskimi metri odločilni del EP, ki ga uradno gosti Ljubljana.