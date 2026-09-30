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Kako navijati na Možjanco? Dostop samo peš, parkirišča so urejena

Prihod k trasi evropskega prvenstva bo mogoč le peš, zjutraj tudi s kolesom. Organizatorji so uredili parkirišča, navijaške cone in urejene pešpoti.
Na Možjanci bo v nedeljo zelo veliko navijačev, veliko jih bo tudi druge dni. FOTO: Tomi Lombar/Delo 
Galerija
Na Možjanci bo v nedeljo zelo veliko navijačev, veliko jih bo tudi druge dni. FOTO: Tomi Lombar/Delo 
Matic Rupnik
30. 9. 2026 | 12:08
30. 9. 2026 | 12:30
5:46
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Spremljajte Delo kot prednostni vir na Googlu
V Slovenijo konec tedna prihaja eno največjih tekmovanj, kar smo jih do zdaj gostili. Med Ljubljano in Šenčurjem bo potekalo evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu – resda bo manjkal prvi zvezdnik Tadej Pogačar, a organizatorji še vedno obljubljajo velik spektakel. Ne le domači ljubitelji, ki jih je vse več, prišlo bo tudi veliko Belgijcev, Francozov, Italijanov, Nizozemcev ...  Najbolj mamljiva bo seveda nedeljska cestna dirka, čeprav bo tudi v soboto na dirki članic pestro. Nastop so namreč potrdile vse tri največje kolesarke na svetu – Demi Vollering, Kasia Niewiadoma in Elisa Longo Borghini. Vsi, ki so v zadnjem desetletju spremljali zlato ero slovenskega kolesarstva (ki seveda še vedno traja), si bodo predvsem na domačih cestah želeli videti največje zvezdnike. Mednje spada tudi ...

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NogometKolesarstvoOdbojkaKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Gospodarstvo

NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

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