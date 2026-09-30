Kako navijati na Možjanco? Dostop samo peš, parkirišča so urejena

V Slovenijo konec tedna prihaja eno največjih tekmovanj, kar smo jih do zdaj gostili. Med Ljubljano in Šenčurjem bo potekalo evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu – resda bo manjkal prvi zvezdnik Tadej Pogačar, a organizatorji še vedno obljubljajo velik spektakel. Ne le domači ljubitelji, ki jih je vse več, prišlo bo tudi veliko Belgijcev, Francozov, Italijanov, Nizozemcev ... Najbolj mamljiva bo seveda nedeljska cestna dirka, čeprav bo tudi v soboto na dirki članic pestro. Nastop so namreč potrdile vse tri največje kolesarke na svetu – Demi Vollering, Kasia Niewiadoma in Elisa Longo Borghini. Vsi, ki so v zadnjem desetletju spremljali zlato ero slovenskega kolesarstva (ki seveda še vedno traja), si bodo predvsem na domačih cestah želeli videti največje zvezdnike. Mednje spada tudi ...