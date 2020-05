Evropsko prvenstvo šele leta 2021

Ljubljana - Evropska kolesarska zveza je sporočila, da je zaradi pandemije koronavirusa prestavila evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu. To bi moralo biti letos med 9. in 13. septembrom v Trentu, po novem pa bo leto pozneje.



Organizatorji so pojasnili, da zazdaj nimajo potrebnih jamstev glede na trenutno negotovost, povezano z zdravstveno krizo. Če bo EP ostalo v Trentu, bodo pred objavo koledarja dirk za 2021 izbirali med dvema terminoma: med 1. in 5. septembrom ali med 8. in 12. septembrom.