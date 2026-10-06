So v Šenčurju naznanili napačnega zmagovalca? Odzvali so se pri evropski zvezi

Belgijski kolesarski zvezdnik Remco Evenepoel je v nedeljo na razburljivi cestni dirki evropskega prvenstva v Šenčurju prvič v svoji karieri postal prvak stare celine. V nadvse napetem zaključnem šprintu je premagal Italijana Giulia Cicconeja, ki se ni zlahka sprijaznil s porazom. Dan po dirki je na družabnem omrežju instagram zapisal, da so mu sodniki in tehnično osebje Evropske kolesarske zveze (UEC) sicer razložili delovanje sistema in kriterije, po katerih so interpretirali fotofiniš – a član Lidl-Treka, ki naj bi prihodnje leto okrepil Pinarello Q36,5 je zahteval dodatna dokazila. »Ne prosim za novo razlago. Želim pa videti pravi fotofiniš, ki natančno ustreza dejanski ciljni črti,« je zapisal Italijan, ki seveda ni dvomil v moč Remca Evenepoela. »Remco je bil najmočnejši. Vozil ...