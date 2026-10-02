Valjavec je želel kolajno, a noge so mu prinesle 8. mesto (VIDEO)

Španec Hector Alvarez je na cestni dirki mlajših članov do 23 let na evropskem prvenstvu v Sloveniji upravičilk vlogo prvega favorita. Na kolajno je meril tudi prvi adut slovenske selekcije mlajših članov Erazem Valjavec, ki pa se je moral nma domačih cestah zadovoljiti z 8. mestom. Na odru za zmagovalce sta ob prvaku iz Španije stala še Poljak Jan Jackowiak in Belgijec Niels Driesen.

Prva preizkušnja EP s štartom v Ljubljani je bila biskovito hitra. Karavana je najhitrejšo predvideno časovnico prehitevala za 15 minut, ko so mlajši člani brezkompromino pritiskali na pedale. Kljub temu je do prvega vzpona na Možjanco prikolesarila skoraj celotna glavnina, o kateri pa v nadaljevanju ni bilo več ne duha ne sluha.

FOTO: Dejan Javornik

V klanec je prišlo do selekcije, ob kateri sta v igri ostala še dva slovenska kolesarja, poleg Valjavca še Jaka Marolt. A to je bilo le ogrevanje za drugi vzpon na Možjanco, na katerem se je tekmecem odpeljal kasnejši prvak, Valjavec pa se je prvič znašel v težavah. Zaostal je za najboljšimi, a jih nato še ujel med spustom proti Cerkljam.

Na žalost za to ni imel več dovolj moči ob tretjem in zadnjem vzponu. Na njem se je obetal zasuk v ospredju, saj so Alvareza ujeli trije zasledovalci, a se je izkazalo, da je ob tem, pretkani Španec, ki je na SP v Montrealu osvojil srebro za Američanom Ashlinom Barryjem, hranil moči za napad po razgibanem terenu proti Štefanji Gori.

FOTO: Dejan Javornik

Spet se je odpeljal in sam v ospredju ostal do cilja. Valjavec ni več ujel prvih zasledovalcev, ki so se udarili za srebro in bron, je pa še ujel prvo deseterico.

»Pričakoval sem kolajno, želja je bila izjemno velika še posebej po tem, ko sem se na svetovnem prvenstvu počutil odlično. Trasa v Kanadi mi je bila sicer bolj pisana na kožo kot ta. Tega sem se zavedal, a sem dal vse od sebe in se moram zadovoljiti z 8. mestom,« je v cilju povedal Valjavec.

»Na drugem vzponu na Možjanco sem izgubil stik s prvo deseterico, vendar sem se z nekaj kolesarji še vrnil. Na zadnjem vzponu pa sem šel na vso moč, a so bili nekateri tekmeci močnejši,« je nadaljeval 20 letni sin nnekdanjega slovenskega klolesarskega asa Tadeja Valjavca, ki se je na tej dirki počutil nenavadno domače.

FOTO: Dejan Javornik

»To so zame še posebej domače ceste. Domala vsak dan treniram na njih, morda ne na Možjanci, a čez Šenčur grem skoraj vsak dan, ko grem na trening v te lepe kraje. Bilo je nekaj posebnega, neka nova izkušnja. Sprva niti nisem imel občutka, da je to tekma, saj so mi bile ceste tako znane,« je dodal Valjavec, ki že jutri potuje v Italijo, saj so ga iz razvojne ekipe Soudal Quick Step vpoklicali za nastop na enodnevni kolesarski dirki Coppa Bernocchi, na kateri bo dirkal skupaj s profesikonalci.

Tem se v naslednji sezoni sicer še ne bo pridružil, čeprav ima vstopnico v svetovno serijo bolj kot ne že zagotovljeno. »Razvoj bomo vzeli postopoma. Ne želim še prestopa v ekipo svetovne serije. Rad bi še dirkal na tej ravni, na kateri še nisem dosegel vseh ciljev, ki sem si jih zadal. Gotovo še eno leto ostajam v razvojni ekipi. Za naprej pa imam potrjeno, da ostajam tudi v prihodnje, a se še nismo odločili, kdaj bom prestopil v zasedbo svetovne serije, čez eno ali dve sezoni,« je še povedal mladi slovenski up.

Mlajši člani (do 23 let), Ljubljana - Šenčur (141,8 km):

1. Hector Alvarez (Špa) 3:02:22

2. Jan Jackowiak (Pol) + 0:20

3. Niels Driesen (Bel) 0:32

4. Max Bock (Nem) 0:37

5. Mattia Negrente (Ita) 0:49

6. Daan Dijkman (Niz) isti čas

7. Matisse Van Kerckhove (Bel)

8. Erazem Valjavec (Slo)

9. Daniel Moreira (Por)

10. Richard Riška (Slk)

27. Jaka Marolt (Slo) 2:11

56. Jon Pritržnik (Slo) 6:47

91. Bastian Petrič (Slo) 13:24

95. Anže Ravbar (Slo) 15:56

103. Nejc Peterin (Slo) 21:14