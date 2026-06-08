Favoriti še hranijo naboje, ob Seixasu tudi Glivar in Mohorič

Danec Anthon Charmig je zmagovalec druge etape na dirki Auvergne Rhône Alpes oziroma nekdanjega kriterija po Dofineji. Na 234,3 km dolgi trasi med Saint Martin le Vinouxom in Le Puy en Velayu je bil najmočnejši iz ubežne skupine. Favoriti za skupno zmago so zaostali dobre tri minute, prvi pravi preizkus zanje pa bo torkov ekipni kronometer.

Osemindvajsetletni Charmig (Uno X Mobility) je bil del skupine desetih kolesarjev, ki so pobegnili na začetku etape, nato pa je imel na razgibani in zelo dolgi trasi največ moči v boju s tekmeci.

Danec je napadel okoli 12 km pred ciljem, ko so kolesarji že opravili z najtežjimi deli trase. Ciljno črto je Charmigprečkal 41 sekund pred prvima zasledovalcema, Francozom Henri Francoisom Renard Haquinom (Picnic PostNL) in Belgijcem Vladom Van Mechelenom (Bahrain Victorious).

Za Charmiga je bila to šele druga zmaga v poklicni karieri, edino doslej je slavil v tretji etapi dirke po Omanu leta 2022.

Med favoriti, ki so zaostali 3:13 minute, tudi na razgibani trasi s 3700 višinskimi metri ni prišlo do razlik. Domača javnost največ pričakuje od mladega Francoza Paula Seixasa (Decathlon CMA CGM), ki je prvi favorit za skupno slavje.

Vse oči v Franciji so uprte v Paula Seixasa. FOTO: Anne-Christine Poujoulat/AFP

Po zmagi v uvodni etapi je Francoz Alex Baudin (EF Education EasyPost) ohranil rumeno majico vodilnega. Tudi sam je za uvod slavil iz skupine ubežnikov.

V seštevku ima Baudin še naprej 32 sekund prednosti pred Belgijcem Ramsesom Debruynejem (Alpecin Premier Tech) in Američanom Kevinom Vermaerkom (UAE Team Emirates XRG). Na letošnji preizkušnji bonifikacijskih sekund ni.

Slovenci tudi v najdaljši etapi letošnjega kriterija niso bili v ospredju. Na začetku je skušal v beg priti Gal Glivar(Alpecin Deceuninck), a druga skupina ubežnikov na cesti na prvem klancu ni ujela prve, kasneje pa jo je znova posrkala glavnina. Na koncu je bil v času glavnine Glivar 32.

Na dirki Auvergne Rhône Alpes nastopata še člana Bahrajna, Matej Mohorič in Matevž Govekar. Mohorič je prav tako končal s časom glavnine na 36. mestu, medtem ko je bil Govekar bolj v ozadju z zaostankom več kot deset minut.

V torek bo na sporedu ekipna vožnja na čas v Perreuxu, ki bo dolga 28,4 km in bo hkrati generalka za prvo etapo Toura, čas pa bodo tokrat merili vsakemu kolesarju posebej.