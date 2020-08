Formolo z zadnjimi močmi ubežal Rogličevemu rumenemu vlaku

Ljubljana

Profil 3. etape kriterija Dauphine. FOTO: Infogafika Delo

Profil 4. etape kriterija Dauphine. FOTO: Infogafika Delo

in njegova ekipa Jumbo Visma imata trdno v rokah vajeti na kriteriju Dauphiné. V 3. etapi je z dolgim pobegom zmago sicer slavil Italijan(UAE), slovenski zvezdnik pa ni imel težav pri branjenju rumene majice. Dobil je šprint za 2. mesto in tako s časovnim odbitkom odščpnil nekaj sekund tekmecem. Med njimi je še vedno tudi(UAE), ki je na 8. mestu tudi končal v skupini favoritov in bo v zadnjih dveh etapah poskusil nadoknaditi dobro minuto zaostanka za rojakom.Devet ubežnikov je preizkusilo svojo moč in srečo v 3. etapi, vendar so bili pri Jumbu Vismi pozorni predvsem na Formola (UAE), ki je bil med njimi najvišje uvrščen v skupni razvrstitvi. Pred štartom etape je na 35. mestu zaostajal 4:54 in si je tudi prikolesaril virtualno rumeno majico na cesti. Na vzponu na Col de la Madeleine (17,3 kilometra, povprečni naklon 8,3 odstotka) je njegova prednost znašala slabih šest minut.Italijanskemu prvaku, moštvenemu kolegu Tadeja Pogačarja in, ki ju na tej dirki spremlja tudi športni direktor, se je tu začela nasmihati etapna zmaga. Zanjo je bil pripravljen veliko tvegati, saj je bil med vratolomnim spustom nekajkrat na robu padca. Vendar je tako obdržal več kot štiri minute naskoka pred glavnino pred zadnjo težjo preizkušnjo dneva.Sledil je še ciljni vzpon v smučarsko središče Saint-Martin-de-Belleville (14,8 km, 6 %), na katerem je Formolo z zadnjimi močmi slavil etapno zmago, Jumbo Visma je poskrbela, da njegova prednost na koncu ni bila občutna, predvsem pa je z narekovanjem ostrega tempa na čelu glavnine tekmecem preprečevala skoke. Že v začetnih kilometrih vzpona v ospredju ni več zdržal francoski zvezdnik, kmalu za njim je odpadel tudi štirikratni zmagovalec Toura. Vrste Ineosa so se hitro redčile, 9 km pred ciljem so bili v stiku z najboljšimi le še, 4 km pred ciljem je odpadel še Thomas.V zaključku je moči zmanjkalo tudi na papirju najnevarnejšemu Rogličevemu tekmecu Bernalu, ki je končal na 14. mestu in proti Rogliču izgubil 15 sekund. Slovenski zvezdnik pa je potrdil, da je najmočnejši med favoriti. Brez težav je z zaostankom 33 sekund za Formolom dobil bitko za 2. mesto, ob katerem mu pripada 6-sekundni bonus. Vendar je prednost pred najbližjim zasledovalcem(Groupama FDJ) povečal le za dve sekundi. Francoz je za etapno 3. mesto prejel 4-sekundni bonus. Z zaostankom le 14 sekund je ta čas najnevarnejši Rogliču.Pogačar ni imel dovolj moči, da bi bil konkurenčen v šprintu navkreber, ni pa izgubil stika z Rogličevo skupino, v skupnem seštevku je na 11. mestu za zaostankom 1:17.Rogliča od končne zmage ločtia še dve gorski preizkušnji. Jutrišnja, 153,5 km dolga 4. etapa (Ugine–Megève) vsebuje šest kategoriziranih vzponov in skupno 4700 višinskim metrov vzpenjanja. V prvi polovici etape si drug za drugim sledijo dva vzpona 1. kategorije in po eden 2. in 3. kategorije. Pravi »ognjemet« najboljših hribolazcev pa je pričakovati na zadnjih dveh klancih.Najprej na vzponu ekstra kategorije na Montée de Bisanne, ki bo z dolžino 12.4 km in povprečnim naklonom 8,2 odstotka bržkone težek zalogaj za utrujene noge. Za nameček sledi še ciljna bitka proti Megèvu, na katerega vodi 7,4 km dolg vzpon s povprečnim naklonom 4,7 odstotka.