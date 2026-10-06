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Kolesarstvo

Francija nepremagljiva, čakajo Primoža Rogliča

Francoska kolesarska reprezentanca je v Šenčurju osvojila naslov evropskih prvakov v ekipni vožnji na čas.
Francoske kolesarke so bile najhitrejše na letošnjem EP. FOTO: Matic Rupnik
Galerija
Francoske kolesarke so bile najhitrejše na letošnjem EP. FOTO: Matic Rupnik
Š. R., STA
6. 10. 2026 | 17:55
6. 10. 2026 | 18:51
4:20
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Francoska kolesarska reprezentanca je v Šenčurju osvojila naslov evropskih prvakov v ekipni vožnji na čas. Mešana štafetna preizkušnja na evropskem prvenstvu v Sloveniji je pripadla Franciji, ki je za 1:12 minute ugnala Italijo, bron pa je osvojil Luksemburg z zaostankom 3:34.

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Slovenija je na domačem prvenstvu v tej disciplini nastopila prvič in zasedla peto mesto. Slovenska šesterica je na trasi v Šenčurju in okolici, dolgi 44,3 kilometra, prehitela Ukrajino, v boj za kolajne pa se ni mogla vključiti. Zaostanek za Francijo je na koncu znašal 6:07 minute.

Za prvič je bilo kar v redu

Slovenijo so v moškem delu zastopali Štajnar, Matic Žumer in Jaka Marolt, v ženskem pa Nika Bobnar, Pija Galof in Zoja Ferlež. Moška trojica je prvi krog, v katerem je bila tudi Možjanca (2,1 km/10,2 %), opravila na petem mestu, že takrat pa je za četrtouvrščeno Poljsko zaostajala 35 sekund.

»Nismo dosti časa posvečali tej disciplini, ampak za prvič je bilo kar v redu. Za posamično vožnjo na čas ne vidim preglavic, v ekipni vožnji pa sta klanec in spust zoprna. Toda organizatorji so dobro poskrbeli za varnost in čistočo cest. Vse teče brez težav,« je za RTV Slovenija dejal Štajnar.

Nika Bobnar na evropskem prvenstvu v kolesarstvu. FOTO: Matic Rupnik
Nika Bobnar na evropskem prvenstvu v kolesarstvu. FOTO: Matic Rupnik

V drugem delu je slovenska ženska trojica ohranila peto mesto, čeprav je hitro ostala brez ene tekmovalke. Zoja Ferlež je odpadla še pred Možjanco, zato sta morali do cilja glavnino dela opraviti Bobnarjeva in Galofova. Za kaj več kot peto mesto med šestimi reprezentancami ni bilo dovolj moči.

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Francija je temelje zmage postavila že v prvem krogu, ko so Bruno Armirail, Remi Cavagna in Thibault Guernalec svojim rojakinjam privozili 24 sekund naskoka pred Italijo. Juliette Berthet, Cedrine Kerbaol in Maeva Squiban so nato prednost še povečale in Franciji zagotovile novo zlato v disciplini, ki jo očitno jemlje zelo resno.

»To je res kul. Po treh srebrnih kolajnah na svetovnih prvenstvih smo zdaj prišli do tretje zlate medalje na evropskih. Zelo zadovoljna sem z ekipno predstavo. Vedeli smo, da so Italijani zelo močni, tudi zadnji dnevi pa niso bili najboljši zaradi okrevanja po SP v Kanadi,« je dejala Kerbaolova.

Pija Galof FOTO: Matic Rupnik
Pija Galof FOTO: Matic Rupnik

Podobno je razmišljal Cavagna. »Veliko smo trenirali in obožujemo to disciplino, saj vedno dirkamo na zmago na velikih tekmovanjih. V Kanadi smo bili drugi, tukaj pa nam je uspelo zmagati in se s tem oddolžiti za trdo delo, ki ga opravlja strokovni štab,« je poudaril francoski specialist za vožnjo na čas.

Tudi zadnji dan prinaša spektakel

Disciplina, ki je na evropskih prvenstvih relativno nova, saj jo poznamo od leta 2019, je bila letos skromno zasedena. Manjkale so številne močne reprezentance, med njimi Nizozemska, Belgija, Nemčija in Švica, zato ima slovensko peto mesto tudi realen okvir: krstni nastop, domača trasa in predvsem izkušnja za naprej.

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Mezgec: Roglič naj se sam odpelje zlatu naproti

Prvo evropsko prvenstvo v kolesarstvu na slovenskih tleh se bo v sredo končalo s posamičnimi vožnjami na čas v vseh šestih starostnih kategorijah. Slovenski navijači pričakujejo največ od Primoža Rogliča na tekmi članov.

Izidi, EP, ekipna vožnja na čas, Šenčur (2 x 22,1 km): 1. Francija 1:00:19, 2. Italija +1:12, 3. Luksemburg +3:34, 4. Poljska +4:01, 5. Slovenija +6:07, 6. Ukrajina +7:12.

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