Kolesarstvo

Francoski up verjame, da bi lahko sledil Pogačarju, Vingegaarda srbijo noge

V Franciji že vlada Seixasmanija, 19-letnik naj bi letos že nastopil na Touru. Jutri sezono odpira Jonas Vingegaard.
Paul Seixas je že lani nekajkrat opozoril nase. FOTO: Marco Bertorello/AFP
Paul Seixas je že lani nekajkrat opozoril nase. FOTO: Marco Bertorello/AFP
Matic Rupnik
7. 3. 2026 | 20:23
4:01
A+A-

Tudi dobesedno se po klasiki Strade Bianche prah še ni polegel – svetovni prvak Tadej Pogačar je prišel do nove veličastne zmage, v Sieni je slavil z minuto prednosti pred odkritjem letošnje sezone, komaj 19-letnim Francozom Paulom Seixasom. Član ekipe Decathlon CMA CGM verjame, da bi danes lahko sledil Slovencu, a hkrati priznava, da mu je v čast dirkati z najboljšim kolesarjem vseh časov. 

Bele ceste so najljubše igrišče Tadeja Pogačarja

»Sam sebi sem pred dirko obljubil, da bom poskušal slediti Pogačarju. V trenutku napada sem imel veliko za izgubiti – če bi me 80 kilometrov pred ciljem odrezalo, bi bil moj izplen popolnoma drugačen,« je v cilju navdušeno pripovedoval najstnik, ki je daleč za seboj pustil številna velika imena svetovnega kolesarstva. 

Vseeno pa Francoz, ki ga tamkašnja domača javnost že kuje v zvezde in ga razglaša za naslednjega francoskega zmagovalca Toura, verjame, da bi lahko sledil slovenskemu asu. To mu ni uspelo, saj ga je spretno zaustavil Isaac del Toro, drugi član ekipe Emiratov. »Prehitel sem del Tora, a me je prehitel nazaj in pred menoj upočasnil, zato ga na makadamu nisem mogel prehiteti. Zmanjkalo mi je 500 metrov, sicer bi lahko sledil Pogačarju,« je prepričan. 

Na stopničkah je bil nad njim le prvi kolesar sveta. FOTO: Marco Bertorello/AFP

»To, da sem premagal vse razen Pogačarja, me navdaja z optimizmom in motivacijo. Dokazal sem, da se delo, ki sem ga v treninge vložil med letošnjo zimo, res obrestuje in da lahko tekmujem z najboljšimi kolesarji na svetu,« dodaja Seixas, ki je na zaključnem vzponu proti trgu Piazza del Campo v Sieni strl celo Mehičana del Tora.

Naslednja dirka na njegovem koledarju je večdnevna preizkušnja po Baskiji, s Tadejem Pogačarjem pa se bo vnovič srečal konec aprila na ardenskih klasikah. Iz Francije se medtem že šušlja, da naj bi mladi zvezdnik odpovedal nastop na dirki po Španiji, njegova ekipa si ga že letos želi poslati celo na dirko po Franciji. 

Jonas si želi premagati odpisanega junaka Emiratov

Jonas Vingegaard začenja eno izmed najpomembnejših sezon v svoji karieri. Je še lahko konkurenčen Tadeju Pogačarju? FOTO: Marco Bertorello/AFP

Jutri se v Acheresu začenja 84. dirka od Pariza do Nice, kjer bo sezono uradno odprl eden izmed najboljših kolesarjev na svetu Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike). Danec ne bo imel lahkega dela, obenem pa na dirko proti soncu ne prihaja optimalno pripravljen – sezono je sprva začel z blažjo boleznijo, po padcu na enem izmed treningov pa se je odločil, da izpusti dirko po ZAE. 

Na dirki, kjer bo poleg izjemno zahtevne gorske etape s ciljem na vzponu Auron veliko vlogo igral ekipni kronometer, ima poleg sebe zelo močno ekipo. A vseeno številni ocenjujejo, da utegne biti prvi favorit za zmago član Lidl-Treka in odpisani kapetan Emiratov Juan Ayuso, ki je pred tedni na dirki po Algarveju za nekaj sekund premagal tudi Paula Seixasa. Nevaren bo tudi četrtouvrščeni z lanske dirke po Franciji Oscar Onley, ki sedaj vozi za Ineos Grenadiers, na štartu pa bodo tudi Lenny Martinez (Bahrain Victorious), Harold Tejada (XDS Astana), Iván Romeo (Movistar) Daniel Martínez (Red Bull Bora Hansgrohe) ter Brandon McNulty (UAE Emirates). 

Luka Mezgec na svojih zadnjih dirkah v karieri nadvse uživa. FOTO: Fadel Senna/AFP

Od Slovencev bo na štartni črti le Luka Mezgec (Jayco Alula), ki bo v močnem šprinterskem vlaku avstralskega moštva kot zadnji član pomagal šprinterju Pascalu Ackermannu, čeprav je nedavno tudi sam dokazal, da ima še vedno veliko hitrosti.

Že v ponedeljek bo prvič letos na delu Primož Roglič (Red Bull Bora Hansgrohe), ki začenja dirko od Tirenskega do Jadranskega morja, tam mu bo pomagal tudi njegov dober prijatelj Jan Tratnik. Nastopila bosta tudi Domen Novak (UAE Emirates) in Gal Glivar (Alpecin Premier-Tech). 

