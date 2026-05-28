Francoz do trojčka zmag, Vingegaard pred novimi vzponi varčeval z močmi

Francoski kolesar Paul Magnier (Soudal Quick-Step) je zmagovalec 18. etape dirke po Italiji med krajema Paganella in Pieve di Soligo. Za svojo tretjo zmago na letošnjem Giru je Magnier v ciljnem sprintu glavnine ugnal Italijana Edoarda Zambaninija (Bahrain-Victorious) in Jonathana Milana (Lidl-Trek).

Razgibana etapa, a brez pravih resnejših vzponov, je ponujala nekaj priložnosti ubežnikom tudi še v zadnjih nekoliko hribovitih kilometrih, na koncu pa je v zaključku, ki je potekal nekoliko navzdol, odločal ciljni sprint glavnine v deževnem Pieve di Soligu.

Za 22-letnega Magnierja je to 29. zmaga na najvišji ravni in tretja na letošnji dirki po Italiji, potem ko je v uvodu Gira v Bolgariji dobil prvo in tretjo etapo. Magnier je s tem znova oblekel zeleno majico za najboljšega po točkah na dirki pred Ekvadorcem Jhonatanom Narvaezom (UAE Emirates-XRG).

V glavnini je varno ciljno črto prečkal tudi vodilni v skupnem seštevku dirke, Danec Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike). Ta ima v boju za rožnato majico še naprej lepo zalogo prednosti, 4:03 minute vodi pred Avstrijcem Felixom Gallom (Decathlon), medtem ko tretji Nizozemec Thymen Arensman (Netcompany Ineos) zaostaja 4:27 minute.

V petek sledi prva od dveh zahtevnih gorskih etap ob koncu dirke. V petkovi, v dolžini 151 km med krajema Feltre in Alleghe, bodo kolesarji v Dolomitih prevozili skoraj 5000 metrov nadmorske višine. Vsebovala bo pet kategoriziranih vzponov, od tega štiri druge in enega prve stopnje.