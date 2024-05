Francoza Janu Tratniku preprečila sanjski dan

V nadaljevanju preberite:

Slovenski navijači so v 10. etapi Gira lahko uživali v še eni vrhunski predstavi svojih ljubljencev, le da je tokrat ni pripravil nosilec rožnate majice Tadej Pogačar (UAE), temveč Jan Tratnik (Visma Lease a Bike). Izkušeni Idrijčan je 37 km pred ciljem na vzponu na Bocco della Selva pogumno napadel in dolgo je kazalo, da se je odpeljal proti svoji drugi etapni zmagi na dirki po Italiji. Njegov sanjski dan sta v zadnjih kilometrih sfižila Valentin Paret Paintre (Decathlon ag2r) in Romain Bardet (DSM).