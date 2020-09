Francozi so kapitulirali, Kolumbijci še ne

Puy Mary - Še ena maestralna predstava Primoža Rogliča in Tadeja Pogačarja v 13. etapi Toura je močno odmevala v kolesarskem svetu. Morda še bolj kot tisti, s katerimi sta si v 4. in 9. etapi prikolesarila dvojni etapni zmagi. Na vzponu na Peyrol sta v največje težave spravila tekmece za vrh v skupnem seštevku, katerih vrste se vztrajno redčijo. Med njimi ni več domačih kolesarjev …Letošnji Tour je neobičajen v domala vseh pogledih, zaradi nekonvencionalne trase, ker ga spremljamo septembra in ne julija, ker ob cesti stojijo zamaskirani ljudje … Zdaj je nenavaden tudi zaradi vrha v skupnem seštevku, v katerem je najprej na ...