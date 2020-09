Franja vztrajna kot vedno

Tudi letos pa pri Delu pripravljamo posebno prilogo o maratonu Franja, ki bo osrednjemu slovenskemu časniku priložena v torek, 8. septembra.

Pred nami je 39. Maraton Franja BTC City , ki bo 5. in 6. septembra tudi letos največji praznik za rekreativne kolesarje na Slovenskem. Ukrepi za omejevanje širjenja koronavirusa so sicer nekoliko okrnili spored in omejili število udeležencev, vendar duha Franje, ki je ime dobila po partizanski zdravnici, niso zlomili. Le prilagoditi se je bilo treba sedanjim razmeram, tako zdravstvenim kot finančnim.Tako v okviru maratona letos ne bo petkovega sporeda z vožnjo na kronometer, v kateri si je lani, nekoč član KD Rog, ki že od leta 1982 prireja Franjo, prikolesaril naslov državnega prvaka. Za udeležence bo najbolj občutna sprememba startni protokol v maskah in s socialno distanco ter precej manjša gneča na cestah. Najbolj pa bodo kajpak pogrešali to, da bi v cilju ob kozarcu piva sotrpinom razlagali, kako dobro so vrteli pedale na Suhi Dol ali Kladje, kako je letelo od Gorenje vasi proti Škofji Loki ... »Ena od zahtev NIJZ pri pridobivanju soglasja za izvedbo prireditve je bila, da ne organiziramo zabavne dejavnosti in druženja. Kar, seveda, moramo spoštovati,« je povedal direktor maratona, ki se kajpak nadeja, da bo prihodnje leto jubilejni, 40. maraton spet prava kolesarska veselica, kakršne smo vajeni vsako leto.Najprej bomo prekolesarili vse trase tokrat dvodnevnega kolesarskega festivala, nato pa strnili vtise z družinsko-šolskega maratona (25 km), barjanke (83 km), malega (97 km) in velikega maratona (156 km).Veliko pozornosti pa bomo na 32 straneh namenili tistim, ki skrbijo za to, da je Franja vsako leto na koledarju in da na njej vse poteka, kot mora. Če boste med 500 udeleženci malega ali velikega maratona, boste med rezultati našli tudi svoje ime.