Froome hoče biti spet prva violina

Želi doseči velikane

Froome je že štirikrat osvojil Tour. FOTO: Reuters

Ne namerava v pokoj

Froome je eden najboljših kolesarjev tega stoletja. FOTO: AFP

- Britanski kolesarski zvezdnikbi lahko po desetih letih zamenjal ekipo, je poročal spletni portal cyclingnews. Štirikratni zmagovalec največje dirke na svetu Tour de France, ki bo 20. maja dopolnil 35 let, je potrdil, da je prejel ponudbe več ekip.Froome je od leta 2010 član ekipe Sky, ki se je lani zaradi novega pokrovitelja preimenovala v Ineos. V tem desetletju je štirikrat osvojil francosko pentljo (2013, 2015, 2016, 2017), enkrat Giro d'Italia (2018) ter dvakrat špansko Vuelto (2011, 2017).Froomu zdajšnja triletna pogodba poteče s koledarskim letom, a številni mediji so pisali, da ima v žepu ponudbe več ekip in da bi lahko že sredi sezone, ki jo je ta čas ohromil novi koronavirus, zamenjal ekipo.Britanski mediji ocenjujejo, da bi lahko Froome odšel k ekipi, ki bi mu zagotovila status kapetana, saj je že večkrat doslej poudaril, da si želi vsaj doseči rekordin, ki so po petkrat osvojili Tour. Francoska pentlja je zaradi koronavirusne krize letos na koledarju od 29. avgusta do 20. septembra.Tudi zato bi bila menjava ekipe logičen korak izkušenega Britanca, saj pri Ineosu ni več prva violina. Poleg tega sta zadnji dve dirki po Franciji osvojila njegova moštvena kolega Valižan(leta 2018) in Kolumbijec(2019).Iz svoje baze na jugu Francije je sporočil, da trenira in se pripravlja na dirko po Franciji, ki je to sezono njegov cilj številka 1. Froome se je junija lani huje poškodoval, ko je na treningu z veliko hitrostjo priletel v zid in si zlomil desno stegnenico, komolec in nekaj reber.»Po lanskem padcu in uspešni rehabilitaciji sem zelo samozavesten in prepričan, da se lahko na Tour vrnem v zmagoviti formi. S katero ekipo bo to, zlasti po letu 2020, pa še ne vem,« je dejal Froome za cyclingnews.»Za zdaj se še ne nameravam kmalu upokojiti. Če mi je lanski padec kaj prinesel, je to le dodatna motivacija in sla po zmagah. Garal sem tako trdo, kot še nikoli, da sem se vrnil na to raven. Ne bom dopustil, da bi bilo vse zaman,« je še zatrdil Froome.