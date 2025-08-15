Froome svari Pogačarja: Pazi, da ne boš izgorel

Chris Froome je eden najboljših kolesarjev zadnjih dveh desetletij. Štirikrat zapored je dobil dirko po Franciji, dvakrat dirko po Španiji in enkrat dirko po Italiji. Po hudi poškodbi leta 2019 nikdar več ni bil konkurenčen najboljšim, a še vedno ve, kako je biti veliki zvezdnik. Član ekipe Israel Premier-Tech je med dirko po Poljski, ki jo je dobil član Emiratov Brandon McNulty, govoril o slovenskem junaku Tadeju Pogačarju.

Svetovnega prvaka je v Keniji rojeni Britanec opozoril predvsem na mentalni aspekt zvezdništva: »Nisem posvečal toliko pozornosti temu, kako je bil Pogacar videti, vendar mislim, da je povsem normalno, da je videti utrujen. Že dolgo dirka na najvišji ravni in vsako leto se od njega pričakuje več. Na nek način v njem vidim del sebe,« pravi Froome.

Kar malo pozabljamo, kako neverjeten je bil Froome med letoma 2013 in 2018. Je eden izmed zgolj sedmih kolesarjev, ki so dobili vse tri tritedenske dirke, med njimi pa ni nobenega Slovenca. Čeprav je bil v določenem obdobju dominanten, pa poudarja, da hitro pride dan, ko kar naenkrat nisi več najboljši: »Ko sem med letoma 2017 in 2018 v hitrem zaporedju zmagal na Touru, Vuelti in Giru, sem tisto leto na Tour prišel v dobri formi, a mentalno sem bil izčrpan. Kljub temu sem končal tretji, a so bili znaki prisotni«.

Štirikrat je slavil na francoski pentlji, nazadnje leta 2017. FOTO: Juan Medina/Reuters

Za slovenske medije je Pogačar pred kriterijem v Komendi dejal, da že odšteva dni do konca kariere. Froome to razume, a sam je očitno to spoznal prepozno. »Na neki točki se zaveš, da moraš začeti govoriti ‘ne’ določenim stvarem ali vsaj drugače načrtovati sezono. Edini način, da ostaneš oster po toliko letih strukturiranega treninga, je motivacija. Potrebuješ nove cilje, da ostaneš osredotočen, a moraš biti tudi previden. Preveč mentalnega pritiska je izčrpavajoče – in vse skupaj otežuje,« dodaja Froome, ki naj bi po tej sezoni zaključil športno pot.

Na lestvici Mednarodne kolesarske zveze nima nobene točke, v zadnjih letih pa ni več konkurenčen tekmecem. Najboljši rezultat v letošnji sezoni je tako 47. mesto v eni izmed etap dirke po Romuniji, ki po klasifikaciji ne spada med pomembnejše dirke.