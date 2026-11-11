Fundacija Tadeja Pogačarja razdelila 166 tisoč evrov

Fundacija Tadeja Pogačarja je podelila štipendije za šolsko in študijsko leto 2026/2027. Na razpis se je prijavilo več kot 60 mladih, ki so se soočili z rakom, in vse prijave so bile odobrene. Fundacija je pogodbo o štipendiranju sklenila s 63 štipendisti v skupni vrednosti 166 tisoč evrov. To je skoraj dvakrat več kot lani, ko je podelila 35 štipendij v vrednosti 94 tisoč evrov, so sporočili.

Štipendiste je v videosporočilu, predvajanem na podelitvi, pozdravil tudi Tadej Pogačar: »Štipendije naše fundacije so namenjene vam, ki ste se soočili z izjemno težko življenjsko preizkušnjo, boleznijo raka, pa kljub temu pogumno nadaljujete z izobraževanjem in delom na sebi. Mi smo tukaj zato, da vas pri tem podpremo. V fundaciji verjamemo v vas in v vaše sanje. Ne bo lahko, na vaši poti vas bodo zagotovo čakali vzponi in padci. Takrat naj vam to, da ste postali štipendisti fundacije, daje dodatno motivacijo in moč, da zmorete. Imam to srečo, da me pri doseganju mojih sanj podpira ogromno navijačev, za kar sem jim iskreno hvaležen. Od zdaj naprej sem jaz tisti, ki navijam za vas.«

Vse prijave je pregledal strokovni odbor fundacije, ki ga sestavljajo dr. Tomaž Prelog s Kliničnega oddelka za hematologijo in onkologijo Pediatrične klinike, Urška Kolenc iz društva Junaki 3. nadstropja in predsednica strokovnega odbora Marjeta Pogačar. Člani odbora so mlade v času prijav spoznali prek njihovih zapisov in zgodb, na podelitvi pa tudi v živo.

Fundacija pripravlja že nov razpis. FOTO: Patricija Kern

Podelitve se je udeležil tudi Tomaž Šalamon, predsednik uprave Banke Sparkasse, glavnega donatorja štipendijskega programa. »Zato smo ponosni, da lahko skupaj s Fundacijo Tadeja Pogačarja podpremo mlade, ki s svojim pogumom in vztrajnostjo dokazujejo, da se največje zmage pogosto zgodijo daleč od športnih prizorišč. Naše vodilo #VerjemiVase tako dobiva še globlji pomen – saj verjamemo, da lahko največ dosežemo takrat, ko verjamemo tudi drug v drugega,« je povedal.

Pri fundaciji so zapisali, da so lanskoletni štipendisti mnenja, da jim je štipendija zelo olajšala vsakdanje življenje. Pomagala jim je pri stroških, kot so prevoz, malica in bivanje ter jim je omogočila samoplačniške terapije in fizioterapije. Predvsem pa jim je dala mir, da so se lahko posvetili šoli in študiju. Ena od štipendistk je zapisala: »Zaradi vas je moje življenje lažje.«

Fundacija pripravlja nov program psihosocialne podpore za mlade po prebolelem raku, ki ga vodi dr. Urška Košir. Razpis bo objavljen v kratkem, so sporočili, program pa bo pokrival teme, kot so vračanje v šolo, medicinska anksioznost, strah pred ponovitvijo bolezni in neplodnost.